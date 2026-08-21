Bàn giao “Nhà Khăn quàng đỏ” tại xã Tuy Phước

(GLO)- Chiều 20-8, Đoàn xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ bàn giao công trình thanh niên “Nhà Khăn quàng đỏ” năm 2026 cho gia đình em Nguyễn Duy Khang (học sinh Trường THCS Phước Lộc, xã Tuy Phước).

Gia đình em Khang thuộc diện hộ nghèo, ngôi nhà hiện đã xuống cấp.

Quang cảnh lễ bàn giao “Nhà Khăn quàng đỏ”. Ảnh: D.L

Công trình thanh niên “Nhà Khăn quàng đỏ” được khởi công ngày 24-6; thực hiện sửa chữa, gia cố, bảo đảm an toàn và tạo không gian sinh hoạt, học tập tốt hơn cho các thành viên trong gia đình.

Sau gần 2 tháng triển khai, công trình được nghiệm thu, bàn giao vào ngày 20-8. Tổng kinh phí thực hiện công trình 75 triệu đồng, trong đó, 30 triệu đồng từ nguồn ngân sách hỗ trợ và 45 triệu đồng do Đoàn xã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp.

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong chăm lo, đồng hành cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.