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Tỉnh đoàn Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII

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(GLO)- Trong 2 ngày (27 và 28-8), tại Trường Đại học Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Tin học Việt Nam phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức Vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII, năm 2026.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII thu hút gần 54.000 lượt thí sinh tranh tài ở các vòng thi cấp xã/phường, cấp tỉnh, vòng loại dành cho thí sinh tự do; vòng chung kết khu vực theo 3 miền Bắc, Trung, Nam.

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Em Nguyễn Tiến Anh (lớp 7A6, Trường THCS Cát Minh, xã Đề Gi) đạt giải nhất bảng M2 tại vòng chung kết toàn quốc. Ảnh: M.N

Qua các vòng thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 248 thí sinh vào vòng chung kết Hội thi tin học trẻ toàn quốc và tham gia ở 9 bảng thi, gồm: bảng A (lập trình khối Tiểu học), bảng B (thi lập trình khối THCS), bảng M1 (tư duy thuật toán khối Tiểu học), bảng M2 (tư duy thuật toán khối THCS), bảng C1 (lập trình khối THPT chuyên), bảng C2 (lập trình khối THPT không chuyên), bảng D1 (sản phẩm sáng tạo khối Tiểu học), bảng D2 (sản phẩm sáng tạo khối THCS) và bảng D3 (sản phẩm sáng tạo khối THPT).

Tỉnh Gia Lai có 7 thí sinh, nhóm thí sinh tham gia, gồm: Em Lương Văn Quyến (lớp 5D, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Chư Prông), em Lê Minh Bảo (lớp 5A2, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) dự thi bảng A. Ở bảng B có em Nguyễn Hoàng Hữu Tín (lớp 8A6, Trường THCS Bình Định, phường Bình Định).

Ở bảng D1, có nhóm thí sinh Nguyễn Hoàng Bách (lớp 5C) và Lê Nguyễn Bảo Ngọc (lớp 5E, Trường Tiểu học số 1 Bình Định, phường Bình Định). Ở bảng D2 có nhóm thí sinh Nguyễn Duy Nhật Minh và Đỗ Thiện Phong (Trường THCS Bồng Sơn, phường Bồng Sơn).

Ở bảng M2 có 2 thí sinh: Võ Đặng Ngọc Lâm (lớp 7A5, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) và Nguyễn Tiến Anh (lớp 7A6, Trường THCS Cát Minh, xã Đề Gi).

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Em Lương Văn Quyến (lớp 5D, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Chư Prông) đạt giải khuyến khích bảng A. Ảnh: M.N

Kết quả, Tỉnh đoàn Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại hội thi với 1 giải nhất, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích.

Ở giải cá nhân, em Nguyễn Tiến Anh (lớp 7A6, Trường THCS Cát Minh, xã Đề Gi) đạt giải nhất bảng M2.

Nhóm thí sinh: Nguyễn Duy Nhật Minh - Đỗ Thiện Phong (bảng D2) và thí sinh Nguyễn Hoàng Hữu Tín (bảng B) đạt giải ba tại hội thi.

Đạt giải khuyến khích gồm các thí sinh: Lê Minh Bảo (bảng A), Võ Đặng Ngọc Lâm (bảng M2), Lương Văn Quyến (bảng A); nhóm thí sinh: Nguyễn Hoàng Bách và Lê Nguyễn Bảo Ngọc (bảng D1).

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