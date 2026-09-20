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Ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng thanh thiếu nhi xã Ia Krái

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Ngày 19-9, Đoàn xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng Thanh thiếu nhi xã Ia Krái.

Theo đó, CLB Cồng chiêng Thanh thiếu nhi xã Ia Krái có 30 thành viên, là đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ban chủ nhiệm gồm 3 thành viên, do anh Rơ Châm Thương (Phó bí thư Đoàn xã, Bí thư Chi đoàn Công an xã Ia Krái) làm Chủ nhiệm.

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Câu lạc bộ Cồng chiêng Thanh thiếu nhi xã Ia Krái ra mắt. Ảnh: Chu Hằng

Câu lạc bộ sinh hoạt, tập luyện định kỳ 2 lần/tháng, tập luyện các bài chiêng truyền thống do các nghệ nhân trong xã trực tiếp hướng dẫn; đồng thời tìm hiểu về ý nghĩa văn hóa, lịch sử của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Tại buổi ra mắt, Đoàn xã Ia Krái đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động, ra mắt ban chủ nhiệm CLB. Việc thành lập CLB nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao hiểu biết, ý thức gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

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