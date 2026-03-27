Ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng làng Krái

(GLO)- Ngày 26-3, Đoàn xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và ra mắt Câu lạc bộ cồng chiêng thanh thiếu nhi làng Krái.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Chương trình gồm nhiều nội dung như: biểu diễn văn nghệ chào mừng; ôn lại truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đốt lửa trại...

Hoạt giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại truyền thống thu hút nhiều đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Ảnh: Chu Hằng

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn xã Chư Păh đã ra mắt Câu lạc bộ cồng chiêng với tên gọi “Giai điệu đại ngàn”, do anh Rơ Châm Chưnh (Bí thư Chi đoàn làng Krái) làm chủ nhiệm.

Câu lạc bộ cồng chiêng “Giai điệu đại ngàn” ra mắt với 21 thành viên. Ảnh: Chu Hằng

Câu lạc bộ có 21 thành viên là đoàn viên, thanh thiếu nhi làng Krái. Các thành viên sinh hoạt, luyện tập vào thứ 4 và thứ 5 hằng tuần.

Việc thành lập câu lạc bộ nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao hiểu biết, ý thức gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.