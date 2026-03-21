Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Ngày 21-3, tại xã biên giới Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, gắn với Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia của Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, Ngân hàng Vietcombank Gia Lai và Câu lạc bộ Con đường xanh.

Các em học sinh tham gia Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam và biên giới quốc gia. Ảnh: Chu Hằng

Điểm nhấn của chương trình là Hội thi “Rung chuông vàng” với sự góp mặt của 50 học sinh. Các em lần lượt trải qua 20 câu hỏi xoay quanh kiến thức về biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam cũng như vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Hình thức thi sinh động, hấp dẫn đã tạo không khí sôi nổi, giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật một cách trực quan, dễ hiểu. Không chỉ là sân chơi trí tuệ, hội thi còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng), góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Trần Thúy

Đặc biệt, công trình "Ánh sáng vùng biên” trị giá hơn 75 triệu đồng cũng được trao tặng và bàn giao cho địa phương. Không chỉ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân, công trình còn tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới.

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với chính quyền, nhà trường và nhân dân; qua đó, lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026); đồng thời, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho học sinh khu vực biên giới.