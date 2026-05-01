Thanh niên xã Phù Cát xung kích xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, Đoàn xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) không ngừng phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới.

Với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Xung kích xây dựng hạ tầng, bảo vệ môi trường

Anh Nguyễn Văn Khoa - Bí thư Đoàn xã Phù Cát - chia sẻ: Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đoàn xã đã chủ động huy động nguồn lực, đăng ký và đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”.

Đoàn xã Phù Cát thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng điện đường”. Ảnh: K.D

Các hoạt động được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực như: làm đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương; vệ sinh môi trường; xây dựng khu vui chơi, thể thao; trồng cây xanh; thực hiện các công trình “Đoạn đường thắp sáng đường quê”, “Con đường bích họa”…

Trong 5 năm (2021-2025), xã đã triển khai hơn 1.000 công trình, phần việc thanh niên; trong đó có 17 công trình cấp xã với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

Nhiều công trình tiêu biểu đã phát huy hiệu quả rõ rệt như: công trình “Thắp sáng đường quê” dài 16,2 km; 34 công trình bích họa với tổng diện tích hơn 500 m²; 13 công trình “hàng cây thanh niên” với gần 2.500 cây xanh; hơn 32 km “đường hoa thanh niên” được xây dựng, cải tạo.

Ông Phan Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Cát - đánh giá: “Những công trình này không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn mà còn tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân”.

Hành động vì an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế

Phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng được Đoàn xã Phù Cát triển khai sâu rộng với phương châm “Mỗi thanh niên, mỗi cơ sở đoàn có ít nhất 1 hoạt động tình nguyện góp phần bảo đảm an sinh xã hội”.

Nhiều hoạt động thiết thực đã được duy trì như: xây dựng nhà tình nghĩa; hỗ trợ sinh kế; tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; giúp đỡ ngày công lao động…

ĐVTN xã Phù Cát tham gia sửa chữa nhà cho hộ nghèo tại địa phương. Ảnh: K.D

Song song đó, Đoàn xã Phù Cát cũng tích cực đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế. Tổ chức Đoàn phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; tổ chức đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động trẻ.

Đoàn xã còn tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận nguồn vốn, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM.

Đến năm 2025, toàn xã đã thành lập và duy trì 3 HTX thanh niên, 5 tổ hợp tác, 9 CLB thanh niên phát triển kinh tế và 43 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Anh Nguyễn Văn Khoa cho biết: Việc định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đã giúp nhiều mô hình kinh tế thanh niên hoạt động hiệu quả. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Thời gian tới, Đoàn xã Phù Cát tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐVTN nhằm phát huy vai trò trong xây dựng NTM, NTM nâng cao. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho khu vực nông thôn.

Theo ông Phan Thành Trung, khi mỗi cán bộ, ĐVTN nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, việc tham gia xây dựng NTM sẽ trở nên chủ động, sáng tạo hơn.

Qua đó, thanh niên xã Phù Cát tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và bền vững.