Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

MINH CHÍ
(GLO)- Ngày 24-4, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku phối hợp với tổ chức Đoàn các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Biển Hồ, Gào tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2026.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị.

Báo cáo viên chia sẻ kỹ năng công tác Đoàn - Hội - Đội, phương thức tập hợp thanh niên phù hợp với tình hình mới. Ảnh: Minh Chí

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và ứng dụng Thanh niên Việt Nam, qua đó nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi đoàn viên.

Đồng thời, báo cáo viên cũng chia sẻ kỹ năng công tác Đoàn - Hội - Đội, phương thức tập hợp thanh niên phù hợp với tình hình mới, góp phần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động tại cơ sở.

Cán bộ Đoàn tham gia trao đổi, thảo luận tại lớp tập huấn. Ảnh: Minh Chí

Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao năng lực tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả các phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Hoạt động thực hành kỹ năng tập hợp thanh niên trong khuôn khổ lớp tập huấn. Ảnh: Minh Chí
