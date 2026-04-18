Bộ Tư lệnh 86 kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Quân đoàn 34

(GLO)- Chiều 17-4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh 86 do Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình triển khai công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 tại Quân đoàn 34.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34; đại diện chỉ huy các cơ quan: Bộ Tham mưu, Phòng Thông tin, Văn phòng Quân đoàn.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Chu Hoài

Theo Quân đoàn 34, trong quý I/2026, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh 86 về chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06. Đến nay, Quân đoàn đã hoàn thành 6/14 nhiệm vụ đề ra trong năm 2026.

Một số kết quả nổi bật gồm: kết nối mạng truyền số liệu quân sự đến 100% đầu mối cấp 2, cấp 3; tỷ lệ máy tính quân sự kết nối mạng đạt 74,04%; 100% đơn vị sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành phiên bản 2.0; tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt 100%.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Quân đoàn 34 trong chủ động ứng dụng các nền tảng số vào công tác quản lý, điều hành.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Chu Hoài

Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 cũng yêu cầu thời gian tới, Quân đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ; ưu tiên nguồn lực nâng cấp hạ tầng mạng, bảo đảm an toàn thông tin; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh 86 chuẩn hóa các quy trình, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại trong năm 2026.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, đợt kiểm tra là cơ sở quan trọng để Bộ Tư lệnh 86 đánh giá thực trạng, từ đó tham mưu Bộ Quốc phòng các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh trong tình hình mới.