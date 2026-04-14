Rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

(GLO)- Chiều 14-4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Trần Tiến Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viễn Khánh

Theo báo cáo tại hội nghị, việc triển khai mô hình tổ chức quân sự địa phương theo hệ thống chính quyền 2 cấp được thực hiện trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh sau khi được tổ chức lại trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, từng bước vận hành nền nếp, hiệu quả.

Ngay sau khi kiện toàn, đơn vị đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về sắp xếp tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, thống nhất. 100% cán bộ, chiến sĩ được học tập, quán triệt đầy đủ chủ trương, bảo đảm sự đồng thuận cao trong toàn lực lượng.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, kế hoạch cụ thể, gắn với đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, qua đó tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Các đơn vị trực thuộc đã tổ chức gần 1.000 lượt tuần tra với hơn 8.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia 18 đợt, góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú

Công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm, vi phạm pháp luật được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Lực lượng BĐBP đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, trong lĩnh vực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đơn vị đã kiểm soát hơn 23.000 lượt phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính trên 9,5 tỷ đồng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực. 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi. Hoạt động đối ngoại biên phòng tiếp tục được duy trì hiệu quả, thực chất, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Từ thực tiễn triển khai, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; bảo đảm chỉ huy thống nhất, thông suốt; chủ động hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng; thường xuyên sơ kết, tổng kết, kịp thời điều chỉnh phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn địa bàn.

Đồng thời, đơn vị kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quan tâm kiện toàn tổ chức, biên chế phù hợp với đặc thù khu vực biên giới sau sắp xếp; đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đạt được sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức theo mô hình mới.

Đồng chí nhấn mạnh, việc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh sớm tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm là cách làm hay, kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế để tìm giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác biên phòng; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tăng cường phối hợp với các lực lượng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.