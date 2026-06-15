(GLO)- Sáng 15-6, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến xã Đak Đoa trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập. Ảnh: A.T

Dự khai mạc cuộc diễn tập có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại biểu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Xã Đak Đoa là địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh lựa chọn tổ chức diễn tập làm trước để rút kinh nghiệm, làm cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập đối với các địa phương còn lại trong toàn tỉnh.

Theo đó, diễn tập tác chiến xã Đak Đoa có đề mục: chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 1,5 ngày và khung tập xã Đak Đoa sẽ thực hành diễn tập 2 nội dung vận hành cơ chế và thực binh.

Quang cảnh lễ khai mạc diễn tập tác chiến xã Đak Đoa trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Ảnh: A.T

Thông qua cuộc diễn tập, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến và kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ của địa phương; từng bước xây dựng, củng cố, bổ sung các nội dung trong khu vực phòng thủ của địa phương.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh - khẳng định: Diễn tập tác chiến xã Đak Đoa trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 sẽ là cuộc kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, đây cũng là dịp để rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và các phương án tác chiến phù hợp với tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Một hội nghị trong phần vận hành cơ chế diễn tập tác chiến xã Đak Đoa. Ảnh: A.T

Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập; nắm chắc nguyên tắc, vận hành cơ chế đúng quy định, sát với tình hình thực tiễn địa phương; phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, xử trí linh hoạt các tình huống đặt ra để hoàn thành tốt các nội dung diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện.

Sau phần khai mạc, diễn tập tác chiến xã Đak Đoa bước vào các nội dung phần vận hành cơ chế.