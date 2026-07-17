Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ

Tại hội nghị, lãnh đạo Sư đoàn 31 đã báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2026. Trong đó, kết quả nổi bật là cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên; duy trì nền nếp việc công khai, đối thoại, giải quyết kiến nghị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện chế độ, chính sách đối với bộ đội.

Quân nhân nêu kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: N.Tùng

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ huy; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác cán bộ; chế độ, chính sách; đời sống, doanh trại và cơ sở vật chất. Các ý kiến đều bám sát thực tiễn, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đại diện các cơ quan chức năng Quân đoàn và Sư đoàn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp rõ ràng những nội dung thuộc thẩm quyền; qua đó tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: N.Tùng

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị trong thời gian qua.

Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng yêu cầu: Sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải cụ thể hóa kết quả đối thoại bằng những giải pháp thiết thực; giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách và quyền lợi chính đáng của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tạo môi trường công tác dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.