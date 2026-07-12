Sư đoàn 31 kỷ niệm 52 năm ngày thành lập

(GLO)- Ngày 11-7, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) tổ chức các hoạt động kỷ niệm 52 năm ngày thành lập đơn vị (11/7/1974 - 11/7/2026).

Ngày 11-7-1974, Sư đoàn Bộ binh 31 (Đoàn Lam Hồng) được thành lập trên cơ sở các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam thuộc Mặt trận 31, đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào tại khu vực Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng.

Cán bộ, chỉ huy Sư đoàn 31 tìm hiểu về các anh hùng liệt sĩ được ghi danh tại phòng tưởng niệm của đơn vị. Ảnh: N.Tùng

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn đã tham gia chiến đấu trên các chiến trường Lào, Campuchia, biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; lập nhiều chiến công xuất sắc, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, nghiêm túc, dũng cảm, quyết thắng, vì dân giúp bạn”.

Ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc, ngày 20-12-1979, Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang, những năm qua, Sư đoàn luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Đồng thời, đơn vị luôn tích cực thực hiện công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; tham gia phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Năm 2025, Sư đoàn được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tặng Cờ thi đua. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị được tặng 2 bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Duy Nhanh - Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 31 thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ của đơn vị. Ảnh: N.Tùng

Dịp này, Sư đoàn 31 đã tổ chức lễ dâng hương tại phòng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn.