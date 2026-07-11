(GLO)- Chiều 10-7, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tiếp đoàn cán bộ Sư đoàn 3 (Sư đoàn Sao Vàng) do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Sư đoàn trưởng làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã thông tin đến đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó nhấn mạnh những kết quả đạt được trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tiếp đoàn cán bộ Sư đoàn 3. Ảnh: H.P

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai luôn ghi nhớ những hy sinh, đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Những năm qua, tỉnh thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và cựu chiến binh của Sư đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt; xây dựng, tôn tạo bia chiến tích nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng và tình đoàn kết quân dân cho thế hệ trẻ.

UBND tỉnh và đoàn cán bộ Sư đoàn 3 tặng quà lưu niệm. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Tiếp nối truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu; kết hợp hiệu quả kinh nghiệm tác chiến truyền thống với yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 nhấn mạnh: Tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) là nơi Sư đoàn 3 ra đời, được quân và dân địa phương đùm bọc, chi viện sức người, sức của để từng bước trưởng thành, lớn mạnh.

Mối quan hệ giữa Sư đoàn với quân và dân địa phương luôn là tình cảm thiêng liêng, gắn bó máu thịt, được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Đoàn cán bộ Sư đoàn 3 tặng quà cho các xã trên địa bàn huyện Tây Sơn cũ. Ảnh: H.P

Cũng trong chiều 10-7, đoàn cán bộ Sư đoàn 3 đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ tập thể liệt sĩ Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 12, Sư đoàn 3) và Bảo tàng Quang Trung; thăm, động viên lực lượng đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Nghi.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 trao kinh phí hỗ trợ gia đình chính sách xây dựng nhà ở. Ảnh: H.P

Sư đoàn 3 tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tây Sơn cũ. Ảnh: H.P

Tại xã Tây Sơn, Sư đoàn 3 đã trao kinh phí để hỗ trợ 2 hộ gia đình chính sách xây dựng nhà ở (80 triệu đồng/hộ) và tặng 10 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách các xã trên địa bàn huyện Tây Sơn cũ.