Phát huy tinh thần chiến thắng Thuận Ninh để xây dựng quê hương giàu đẹp

(GLO)- Chiến thắng Thuận Ninh ngày 18-9-1965 là chiến công vang dội ở chiến trường khu 5 dưới sự phối hợp tác chiến hiệu quả của Sư đoàn 3 - Sao Vàng với quân và dân địa phương.

Chiến thắng nhiều ý nghĩa

Sau khi Sư đoàn 3 Sao Vàng thành lập hơn nửa tháng, Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 2 được lệnh từ căn cứ Hoài Ân bí mật hành quân vào Thuận Ninh luyện quân chuẩn bị cho những trận đánh lớn. “Đánh hơi” việc di chuyển đội hình của Sư đoàn 3, quân Mỹ đã bất ngờ đổ quân đánh vào Thuận Ninh.

Khu tưởng niệm liệt sĩ Thuận Ninh. Ảnh: H.P

Đúng 5 giờ 30 phút sáng 18-9-1965, hàng chục lượt máy bay phản lực của địch bất ngờ dội bom ào ạt xuống thung lũng Thuận Ninh; cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 cùng quân địa phương khẩn trương đưa dân xuống các hầm trú ẩn và giao thông hào. Tiếng bom vừa dứt, hàng chục trực thăng vũ trang xối xả bắn rốc két và trọng liên vào các lùm cây, mô đất còn sót lại.

Được pháo binh yểm trợ, 6 giờ 30 phút cùng ngày, 60 trực thăng ập tới đổ 2.000 lính dù Mỹ xuống các đồi gò và bãi bằng trong thung lũng Thuận Ninh. Địch triển khai đội hình với ý định bao vây tiêu diệt gọn Tiểu đoàn 2 của Sư đoàn 3.

Vào thời điểm ấy, ngoài lực lượng vũ trang địa phương, bộ đội chủ lực Quân khu đang đóng ở Thuận Ninh chỉ có Tiểu đoàn 2. Tương quan lực lượng nghiêng hẳn về phía địch. Mặc dù ít hơn về số lượng, kém hơn về hỏa lực và trang bị nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 đã sát cánh cùng bộ đội địa phương, dân quân du kích triệt để lợi dụng địa hình, phân tán thành các phân đội nhỏ chặn đánh địch quyết liệt.

Bia di tích lịch sử Chiến thắng Thuận Ninh. Ảnh: H.P

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt từ sáng đến tận chiều tối, quân ta vẫn giữ vững trận địa. Hoàn toàn bất ngờ trước tinh thần chiến đấu ngoan cường và những đòn đánh trả sấm sét của ta, quân Mỹ buộc phải rút lui với những tổn thất nặng nề: 200 lính Mỹ chết, 11 máy bay bị bắn rơi...

Chiến dịch hành quân đánh vào hậu cứ Thuận Ninh của địch hoàn toàn thất bại. Sau cuộc hành quân này, phía Mỹ đã phải thừa nhận: “Quân giải phóng và du kích ở thung lũng Thuận Ninh đánh rất giỏi, được tổ chức tốt và có kỷ luật cao”.

Khu tưởng niệm là nơi để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ảnh: H.P

Chiến thắng Thuận Ninh là trận thắng Mỹ đầu tiên của quân và dân huyện Bình Khê, đồng thời cũng là chiến thắng to lớn của quân và dân tỉnh Bình Định, góp phần quan trọng vào phong trào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975. Chiến thắng ấy cũng đã khẳng định: Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ý chí quật cường và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc luôn là vũ khí bất khả chiến bại.

Tự hào về quá khứ để nỗ lực vươn lên

Là vùng căn cứ cách mạng năm xưa, thôn M6 - thôn duy nhất có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của xã Bình Tân (cũ) đang thay da đổi thịt hằng ngày.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (giữa) về thăm, động viên người dân thôn M6. Ảnh: H.P

Theo ông Thân Văn Sang-Trưởng thôn M6, toàn thôn có 270 hộ với 940 nhân khẩu; trong đó người Bahnar có 73 hộ với 228 nhân khẩu. Những năm qua, đời sống bà con trong thôn ngày càng được nâng lên. Nhiều công trình, dự án được triển khai tại thôn đã tạo được sinh kế bền vững để người dân nâng cao thu nhập. Có được kết quả đó chính là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

“Hai năm qua, trong thôn đã được các cấp, ngành, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng 15 ngôi nhà ở cho các trường hợp khó khăn. Bà con cũng tích cực chăn nuôi bò, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nhất là tham gia trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng đầu nguồn nên nguồn thu nhập cũng ngày càng được cải thiện. Nhờ đó, thôn chỉ còn 11 hộ nghèo”, ông Sang cho biết.

Năm 2025, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xã Bình Hiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Bình Tân, Bình Thuận và Tây An.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Hiệp Lê Minh Lực chia sẻ: “Vui mừng với những kết quả đạt được, tự hào về quá khứ hào hùng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã càng thấy rõ trách nhiệm của mình phải tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nêu cao ý chí tự lực tự cường, chung sức xây dựng xã Bình Hiệp ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng tỉnh Gia Lai và cả nước vững bước đi lên trong giai đoạn mới”.

Thâm canh cây đậu phụng là thế mạnh của xã Bình Hiệp. Ảnh: H.P

Sau sáp nhập, Bình Hiệp đứng trước thời cơ lớn. Xã sẽ có quy mô lớn hơn, tiềm năng đa dạng hơn, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ. Song, điều đó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, quản trị và sự thích ứng linh hoạt của hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp Lê Hà An thông tin: Địa phương đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá chiến lược trong giai đoạn mới. Trong đó, xã sẽ tập trung quy hoạch tổng thể địa phương theo hướng hiện đại; phát triển cơ sở hạ tầng kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch cộng đồng. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển bền vững, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm. Phát triển công nghiệp từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp hiện có; ưu tiên quy hoạch, xây dựng Khu công nghiệp Bình Hiệp có quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại.