Bình Hiệp tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao

HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
(GLO)- Ngày 22-8, Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Một trong những nhiệm vụ Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới là tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Bùi Thủy-Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II- Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tá Đỗ Xuân Hùng-Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Phan Quang Thái-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy và 160 đại biểu đại diện cho hơn 650 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

mg-1937.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: H.P

Giữa bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Hiệp đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được củng cố, tăng cường, không ngừng phát huy vai trò trong đời sống xã hội. Nền kinh tế của xã tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu tăng trưởng cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: H.P

Đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất trồng trọt đạt 185 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người là 91 triệu đồng; giảm tỷ lệ nghèo đa chiều bình quân hàng năm 0,69%, tỷ lệ hộ nghèo bằng hoặc thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh…

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Bình Hiệp đề ra các chỉ tiêu chí như: hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2025-2030 đạt 6,9%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, Đảng bộ xã Bình Hiệp đã cụ thể hóa thành 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá. Trong đó, Đảng bộ xã tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát triển công nghiệp từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

mg-2122.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: H.P

Quy hoạch tổng thể, chi tiết xã Bình Hiệp theo hướng hiện đại; phát triển cơ sở hạ tầng kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch cộng đồng…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế riêng của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Hiệp cần tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đưa xã nhà ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Đặc biệt, ngay sau Đại hội, cấp ủy khóa mới của xã Bình Hiệp cần khẩn trương xây dựng quy chế, chương trình làm việc, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã thành các chương trình, kế hoạch, đề án, phương án, nhiệm vụ, giải pháp thật cụ thể để triển khai, thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội. Nhất là thực hiện hiệu quả tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”.

mg-2104.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hiệp nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: H.P

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy xã Bình Hiệp nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 23 đồng chí; đồng chí Lê Minh Lực được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

