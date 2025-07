Gia Lai phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm 2025 là 8%

Hội nghị cũng triển khai giao chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 cho 58 xã, phường (mới) thuộc địa bàn tỉnh Bình Định trước đây.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 58 xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Bình Định trước đây.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến các sở, ngành và 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong thời gian tới. Ảnh: Hồng Phúc

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, UBND 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nhờ vậy, tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Phần lớn chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH đều đạt và vượt so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Ảnh: Hồng Phúc

Đáng chú ý, chỉ tiêu tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tỉnh Bình Định tăng 7,92%. Trong đó, nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 3,32%; công nghiệp-xây dựng tăng hơn 11,6%; dịch vụ tăng gần 8,5%; thuế sản phẩm đạt hơn 6%.

GRDP của tỉnh Gia Lai tăng 6,9%. Trong đó, nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 6,32%; công nghiệp-xây dựng tăng 8,87%; dịch vụ tăng 6,65%; thuế sản phẩm giảm 1,54%.

Tính chung, GRDP của tỉnh Gia Lai (mới) tăng 7,5%. Trong đó, nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 4,4%; công nghiệp-xây dựng tăng 10,5% (trong đó công nghiệp tăng 11%); dịch vụ tăng 7,6%; thuế sản phẩm tăng 3,1%.

Phải đảm bảo ổn định tổ chức và vận hành thông suốt

Giám đốc Sở Công thương Dương Minh Đức tham gia thảo luận đề cập những giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hồng Phúc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn thanh cho hay, từ ngày 1.7.2025, 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai chính thức hợp nhất trở thành tỉnh Gia Lai, với 135 xã, phường - mở ra không gian phát triển mới, những thời cơ lớn cho sự “bứt phá tăng trưởng” của địa phương, nhưng cũng đặt ra những vấn đề “thách thức” lớn cần tập trung giải quyết.

Trên cơ sở phân tích các điều kiện liên quan, cơ chế chính sách, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các sở, ban, ngành liên quan của 2 khu vực Bình Định và Gia Lai chủ động phối hợp rà soát, đề xuất phân giao chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2025.

Theo đó, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trong 6 tháng cuối năm 2025 tăng từ 7,2-7,7%, với khu vực nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 3,9-4,4%; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng từ 10-10,6% (riêng công nghiệp 10,1-11%, xây dựng 9,7-9,8%); khu vực dịch vụ tăng từ 7,6-8,1%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng từ 5,3-5,8%. Ước tính cả năm 2025, GRDP tăng 7,3-7,6%.

Chia theo khu vực, khu vực Bình Định phấn đấu từ nay đến cuối năm GRDP tăng từ 8,4-8,7%; khu vực Gia Lai phấn đấu tăng từ 5,7-6,5%.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương thông tin về kết quả và định hướng của ngành trong thời gian tới. Ảnh: Hồng Phúc

Đối với cấp xã, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo hoàn thành việc tính toán phân giao chỉ tiêu KT-XH chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm đối với 58 xã phường thuộc khu vực Bình Định. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc phân giao chỉ tiêu KT-XH chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm đối với 77 xã, phường thuộc khu vực Gia Lai, dự kiến UBND tỉnh sẽ có hội nghị triển khai cụ thể ngay trong tháng 7 này.

UBND tỉnh Gia Lai đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2025 trên từng ngành, lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh tỉnh tập trung cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn đã đề ra, với một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trước mắt tỉnh tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng yếu.

Thứ nhất, đảm bảo ổn định tổ chức và vận hành thông suốt bộ máy chính quyền cấp xã mới; thành lập các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính khác; xây dựng quy chế làm việc của UBND cấp xã, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; duy trì liên tục các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, tập trung công tác chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, đột phá, ưu tiên tối đa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Căn cứ các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, UBND các xã, phường khẩn trương rà soát các dư địa và động lực tăng trưởng để hoàn thiện xây dựng kịch bản chi tiết, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phân kỳ thực hiện theo từng tháng, từng quý; trong đó các chỉ tiêu theo kịch bản tăng trưởng của địa phương không thấp hơn chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp thuộc địa bàn nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột phá với những giải pháp chiến lược, đảm bảo hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã để ra.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Kim Kha thông tin về việc đảm bảo hạ tầng KH&CN để phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH. Ảnh: Hồng Phúc

Thứ ba, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các bộ, công chức cấp xã, nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là đào đạo bồi dưỡng kỹ năng xử lý công việc, kiến thức về pháp luật, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, chuyển đổi số, cải cách hành chính và kỹ năng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở chuyên nghiệp, thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong khuôn khổ hội nghị, Giám đốc các Sở Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường và lãnh đạo các xã, phường mới như Quy Nhơn, Phù Mỹ Đông, Pleiku, đã tham gia thảo luận đề cập những giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh khi mở rộng không gian phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương qua 2 ngày vận hành bộ mấy chính quyền mới, mô hình chính quyền 2 cấp. Gia Lai là một trong các địa phương vận hành rất tốt, số hồ sơ của người dân nộp lên xã, phường để đăng ký các thủ tục đứng thứ 8/34 tỉnh, tỉnh. Toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin đều hoạt động rất tốt, chưa có trục trặc nào, tinh thần của người dân rất phấn khởi.

Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng GRDP của UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đề nghị xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2025 của tỉnh Gia Lai là 8%.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn thông tin về việc vận hành bộ máy và phương hướng thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong thời gian tới. Ảnh: Hồng Phúc

“Đề nghị phải nỗ lực, quyết tâm, rà soát hết tất cả những khó khăn, những dư địa để khơi thông hết. Theo đó, các xã, phường mới phải nỗ lực rất lớn. Tỉnh muốn tăng được GRDP 8% thì các xã, phường cũng phải tăng tương ứng”, Bí thư Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, đồng chí Hồ Quốc Dũng cũng chỉ ra, tỉnh Gia Lai cần khắc phục ngay các tồn tại, điểm nghẽn và mới vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông liên kết vùng, hạ tầng thủy lợi, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin còn chưa đồng bộ. Sự khác biệt về trình độ phát triển, cơ chế quản lý, thói quen hành chính giữa hai địa phương trước đây có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành.

Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thiếu các doanh nghiệp đầu tàu, các dự án động lực. Hệ thống quy hoạch còn chưa đồng bộ, thiếu tính liên thông; tầm nhìn, giải pháp chiến lược để khai thác tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển sau hợp nhất chưa được làm rõ. Địa bàn rộng, dân số đông, đồng bào dân tộc thiểu số nhiều, đa tôn giáo, có biên giới, cửa khẩu cả đất liền và trên biển… tiềm ẩn và dễ nảy sinh những phức tạp về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Để phá vỡ các điểm nghẽn nêu trên, tỉnh đã thực hiện đồng thời nhiều biện pháp, từ cơ chế, tổ chức, con người đến công nghệ. Tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ bộ máy mới cấp xã, bổ nhiệm lãnh đạo, bố trí trụ sở, hoàn thiện cơ sở dữ liệu công nghiệp-kinh doanh-hành chính.

Tỉnh đã ban hành quy tắc vận hành mới trên toàn hệ thống: Rõ người - rõ việc-rõ sản phẩm-rõ tiến độ-rõ trách nhiệm-rõ thẩm quyền. Đây là cách “hóa giải xung đột tổ chức” giữa bộ máy cũ và bộ máy mới, loại bỏ tình trạng “nhiều người chịu trách nhiệm chung nhưng không ai chịu trách nhiệm riêng”.

Bí thư Hồ Quốc Dũng đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm các nhóm nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, UBND tỉnh khẩn trương xây dựng, hoàn thành Quy hoạch tỉnh Gia Lai (mới) thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến 2050. Quy hoạch phải mang tầm nhìn chiến lược, dài hạn, khoa học, khả thi, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh khi được mở rộng không gian phát triển và đảm bảo đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực, đảm bảo tính liên kết vùng và nội tỉnh, phát huy thế mạnh từng tiểu vùng sinh thái, kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giao chỉ tiêu phát triển KT-XH cho các địa phương. Ảnh: Hồng Phúc

UBND tỉnh khẩn trương rà soát, ban hành đầy đủ các quy chế làm việc của UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ chế phối hợp, quy trình hành chính trong toàn hệ thống chính quyền hai cấp tỉnh-xã; chủ động rà soát, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh điều chỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng chỉ đạo UBND tỉnh tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các công trình, dự án còn vướng mắc trên địa bàn hai tỉnh trước đây, kể cả các dự án đầu tư công và dự án của các nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình đã có chủ trương hoặc có trong quy hoạch, nhất là các công trình trọng điểm, động lực cho sự phát triển của tỉnh như tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, Khu công nghiệp và bến Cảng Phù Mỹ, đường cất-hạ cánh số 2 Sân bay Phù Cát, Trung tâm hành chính mới của tỉnh, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao...

Khẩn trương quy hoạch, đề xuất triển khai các công trình, dự án mới: các tuyến đường tăng cường kết nối giữa hai địa bàn Bình Định-Gia Lai trước đây; tuyến đường sắt nội tỉnh kết nối từ cửa khẩu, cao nguyên đến hệ thống cảng biển... Quan tâm quy hoạch, đầu tư các công trình phục vụ dân sinh như phát triển nhà ở công vụ, nhà ở xã hội; đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi, y tế, giáo dục... nhất là ở vùng sâu, vùng xa, những địa bàn còn nhiều khó khăn.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển KH&CN, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW và các chương trình, kế hoạch, các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn đảm bảo đúng, đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương; đưa công nghệ số vào toàn bộ quy trình quản lý của Nhà nước và phục vụ nhân dân nhanh chóng, đầy đủ, thực chất.

UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn hóa hệ thống dữ liệu, chỉ tiêu, báo cáo thống kê, thống nhất số liệu hai tỉnh trước đây làm cơ sở để xây dựng các kế hoạch, chương trình, kịch bản phát triển KT-XH. Trên cơ sở đó, phân giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đến từng ngành, từng địa phương, bảo đảm tính khả thi và sát với yêu cầu thực tiễn, trước mắt là tiếp tục phân giao chỉ tiêu cho 77 xã, phường trên địa bàn Gia Lai cũ phù hợp với tình hình, khả năng của từng địa phương.