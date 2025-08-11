Đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt lợi thế, tiềm năng đưa xã Bình An bứt phát trong giai đoạn mới

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Bình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cùng 160 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.050 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Ðại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình sau khi xã Bình An mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Bình Thành, Bình Hòa, Tây Bình và Tây Vinh.

Nhiệm kỳ qua, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, quân và dân 4 xã đã đoàn kết, quyết tâm cao tổ chức thực hiện cơ bản thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nền kinh tế của 4 xã duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 12,02%/năm (Nghị quyết 12%/năm). Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Bình An đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiếp cận các xã thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh.

Xã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2025 - 2030 đạt 9,6%/năm; trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 3,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,9%, thương mại - dịch vụ - du lịch tăng 9,3%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 90 triệu đồng. Đến năm 2030 thu hút 10 dự án mới trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân mỗi năm 0,55%, đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh...

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Bình An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị Đảng bộ xã Bình An nhanh chóng ổn định tổ chức, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền. Đổi mới mô hình quản trị từ quản lý sang chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân để phục vụ nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Đi đôi với đó, tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá đã đề ra. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nhất là chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường. Đồng thời, chủ động nắm bắt cơ hội để thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã và các mô hình sản xuất hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy xã Bình An Lê Từ Bình phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Phúc

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Bình An nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí, đồng chí Lê Từ Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.