Bình An phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Sáng 11-8, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Bình An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức. Ðây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình sau khi xã Bình An được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Bình Thành, Bình Hòa, Tây Bình và Tây Vinh.

Bí thư Đảng ủy xã Bình An Lê Từ Bình. Ảnh: H.P

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, đồng chí Lê Từ Bình, Bí thư Đảng ủy xã Bình An, khẳng định: Đại hội là thời điểm để địa phương nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá đúng thực trạng, rút ra bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời xác định rõ mục tiêu, định hướng chiến lược và các giải pháp đột phá trong 5 năm tới.

Tăng trưởng trong gian khó

▪ Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, đâu là những dấu ấn đáng chú ý của xã Bình An, thưa ông?

- Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân 4 xã đã đoàn kết, quyết tâm cao tổ chức thực hiện cơ bản thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nền kinh tế của 4 xã duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Trong đó, tổng giá trị sản phẩm các ngành sản xuất chính bình quân 5 năm (2020 - 2024) đạt hơn 910 tỷ đồng (Nghị quyết 850 tỷ đồng), đạt 107,07%; tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân 12,02%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, với tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 37,8%; thương mại - dịch vụ - du lịch 27,5%; nông - lâm - thủy sản 34,7% (Nghị quyết tương ứng là 37% - 27% - 36%). Thu ngân sách bình quân đạt 57,32 tỷ đồng/năm, tăng 12,5% so với Nghị quyết; bình quân đầu tư hằng năm 30,43 tỷ đồng, tăng 3,15% so với Nghị quyết. Đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác củng cố, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được Đảng ủy các xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực.

▪ Theo ông, đâu là những bài học kinh nghiệm lớn nhất từ nhiệm kỳ vừa qua cần tiếp tục phát huy trong chặng đường sắp tới?

- Qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã rút ra nhiều bài học sâu sắc, trong đó nổi bật nhất là vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Muốn phát triển bền vững thì phải thường xuyên chăm lo củng cố khối đoàn kết nội bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn, dự báo đúng tình hình để đề ra các giải pháp phù hợp, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở cũng là yếu tố rất quan trọng. Đồng thời, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Luôn coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu phải có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặc biệt xuyên suốt quá trình là sự đồng thuận và vai trò trung tâm của nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân; lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc và uy tín của cán bộ, đảng viên.

Hệ thống giao thông kết nối là lợi thế của xã Bình An. Ảnh: H.P

Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng

▪ Với lợi thế sau sáp nhập, xã Bình An sẽ tập trung phát triển những ngành kinh tế trọng điểm nào, thưa ông?

- Chúng tôi xác định sẽ tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng trở thành ngành kinh tế quan trọng của xã. Để cụ thể hóa chiến lược này, xã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của xã; tăng cường các giải pháp để thu hút DN đầu tư vào địa bàn. Đặc biệt, ưu tiên thu hút dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao vào 2 cụm công nghiệp Gò Cầy và Bình Thành, tạo nền tảng và góp phần quan trọng tăng trưởng kinh tế của xã. Bên cạnh đó, phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống như văn hóa Champa, văn hóa lịch sử gắn với phong trào Tây Sơn cũng là hướng ưu tiên góp phần làm thay đổi diện mạo KT-XH của xã. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng, với trọng tâm là phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, nông nghiệp sạch gắn với liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nông dân xã Bình An chăm sóc hoa cúc. Ảnh: D.Nhân

▪ Định hướng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển được thực hiện như thế nào?

- Địa phương sẽ triển khai thực hiện các quy hoạch chung, quy hoạch vùng được phê duyệt. Huy động nguồn lực đầu tư các công trình giao thông có tính chất liên kết vùng, kết nối các điểm di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn, tạo động lực để thúc đẩy phát triển KT-XH. Coi trọng xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng các cụm công nghiệp... Đồng thời, chúng tôi sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Hoàn thành đưa vào sử dụng dự án cầu Bình Thành; triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư Long Thành; xây dựng khu dân cư phía Bắc chợ Mỹ An, hạ tầng khu dân cư Mỹ An, phía Nam QL 19B; đường vào cụm công nghiệp Gò Cầy; dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Bảo tàng Quang Trung đi tháp Dương Long...

▪ Xã Bình An phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vậy đâu là những giải pháp đột phá thực hiện mục tiêu này, thưa ông?

- Đảng ủy xã xác định 3 khâu đột phá chiến lược. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo nền tảng thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số, trọng tâm xây dựng chính quyền số; tạo đột phá trong cải cách hành chính và quản trị công bảo đảm phục vụ người dân và DN hiệu quả. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã.

▪ Xin cảm ơn ông!