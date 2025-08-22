Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Bình Hiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Bình Tân, Bình Thuận và Tây An (thuộc huyện Tây Sơn cũ), có diện tích hơn 161 km², dân số hơn 22.400 người. Đảng bộ xã hiện có 32 tổ chức đảng trực thuộc với 654 đảng viên.

Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị xã Bình Hiệp phát huy hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: ĐVCC

Đoàn kết, thống nhất

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Hiệp đã đoàn kết, đồng lòng vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng củng cố, tăng cường; việc kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, sát với tình hình thực tiễn. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt. Hằng năm, trên 90% tổ chức đảng và 92,9% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của xã mới được sắp xếp, củng cố, kiện toàn, tinh gọn, nhanh chóng đi vào hoạt động phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trương Tiến Dũng khẳng định: Cùng với nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng được xác định là then chốt. Đảng bộ đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Khởi sắc từ nông nghiệp đến công nghiệp

5 năm qua, kinh tế của xã Bình Hiệp duy trì đà phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân 4,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân năm 2024 đạt 55,75 triệu đồng/người.

Xã Bình Hiệp đã xây dựng được dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ đậu phụng thương phẩm tại 2 thôn Thuận Nhứt và Thuận Hiệp. Ảnh: Đinh Ngọc

Trong nông nghiệp, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế, địa phương đã tập trung chỉ đạo quy hoạch, phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hằng năm, sản lượng lương thực có hạt đạt 16.528 tấn. Địa phương cũng tập trung đầu tư thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Theo Chủ tịch UBND xã Lê Hà An, xã đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng với diện tích bình quân 374 ha/năm. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích, tái đàn heo, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao.

Đáng chú ý, xã kêu gọi đầu tư dự án đầu tư chăn nuôi gà hậu bị và gà trứng quy mô hơn 17 ha, tổng đàn 400 nghìn con. Nhờ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 531 tỷ đồng/năm.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực.

﻿Ảnh: Đinh Ngọc

“Đặc biệt, xã còn tập trung triển khai đồng bộ các chính sách liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp gắn với Chương trình OCOP với 6 sản phẩm của 4 chủ thể. Bước đầu hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại thôn Thuận Nhứt và Thuận Hiệp” - ông An cho hay.

Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng khởi sắc với tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm gần 228 tỷ đồng. Công tác quản lý, quy hoạch cụm công nghiệp được chú trọng.

Cụm công nghiệp Rẫy Ông Thơ được quy hoạch hơn 21 ha, hiện có 4 doanh nghiệp hoạt động ổn định và 4 doanh nghiệp đang hoàn tất thủ tục đầu tư (tỷ lệ lấp đầy 100%), giải quyết việc làm cho khoảng 250 lao động địa phương. Trong khi đó, Cụm công nghiệp Bình Tân (quy mô 30 ha) đang hoàn thành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch để tiến hành đầu tư hạ tầng, hứa hẹn tạo thêm dư địa phát triển.

Tận dụng thời cơ để vươn lên

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Bình Hiệp đứng trước thời cơ lớn. Sau sáp nhập, địa phương có quy mô lớn hơn, tiềm năng đa dạng hơn, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ. Song, điều đó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, quản trị và sự thích ứng linh hoạt của hệ thống chính trị.

Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đảng bộ xã cụ thể hóa mục tiêu trên thành 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá chiến lược.

Trong 4 khâu đột phá chiến lược, đáng chú ý là quy hoạch tổng thể xã Bình Hiệp theo hướng hiện đại; phát triển cơ sở hạ tầng kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch cộng đồng.

Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển bền vững, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm.

Tập trung phát triển công nghiệp từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp hiện có; ưu tiên quy hoạch, xây dựng Khu công nghiệp Bình Hiệp có quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo, phục vụ người dân.