Xã Ngô Mây phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ nhất là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của một địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng, mở ra giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng và khát vọng vươn lên.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh mẽ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I mang ý nghĩa khởi đầu quan trọng cho nhiệm kỳ 2025-2030. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là thời điểm để xã Ngô Mây nhìn nhận lại chặng đường đã qua, đồng thời đặt ra những mục tiêu cho tương lai.

Hồ Mỹ Thuận ở xã Ngô Mây được đầu tư xây dựng kiên cố đảm bảo phục vụ phát triển nông nghiệp. Ảnh: Trường Giang

Đảng bộ xã Ngô Mây xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu cho giai đoạn 2025-2030 là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm ổn định chính trị-xã hội; huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của xã; phấn đấu xây dựng Ngô Mây phát triển toàn diện và bền vững”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã Ngô Mây sẽ tập trung khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời chủ động ứng phó với những khó khăn trong bối cảnh mới. Cùng với đó, xã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra những đột phá mới; đồng thời xây dựng môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, xã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Trọng tâm của nhiệm kỳ là tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã Ngô Mây đã đề ra các giải pháp cụ thể với tầm nhìn chiến lược rõ ràng. Trước hết, ưu tiên ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, bảo đảm chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, hiệu quả trong điều kiện mới. Đồng thời, xã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, giỏi chuyên môn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Cùng với đó, tiến hành rà soát, tích hợp, điều chỉnh các quy hoạch phát triển KT-XH, xây dựng quy hoạch tổng thể toàn diện, bảo đảm sự phát triển cân đối giữa các vùng. Mục tiêu lâu dài là xây dựng Ngô Mây trở thành một khu vực kinh tế tổng hợp, phát triển đa ngành từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái đến thương mại-dịch vụ.

Phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong thời kỳ mới, Đảng bộ và Nhân dân xã Ngô Mây tin tưởng sẽ biến những khó khăn, thách thức thành động lực, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng và lợi thế. Phấn đấu xây dựng Ngô Mây trở thành một điểm sáng về phát triển KT-XH, đóng góp quan trọng vào sự vững bước hội nhập và bứt phá mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai trên con đường phát triển chung của đất nước.

* Đồng chí PHẠM NGỌC THÁI - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngô Mây: Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên Quan điểm và định hướng phát triển của xã Ngô Mây là xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, địa phương sẽ khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đa ngành. Chuyển đổi số và cải cách hành chính được xác định là mũi nhọn quan trọng, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ. Cùng với đó, Ngô Mây chú trọng đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng đời sống người dân thông qua phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm đầu tư lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Đặc biệt, địa phương mong muốn khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong mỗi người dân, chung tay xây dựng Ngô Mây ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Đồng chí PHẠM ANH, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngô Mây: Chỉnh đốn Đảng gắn với nâng cao năng lực dự báo, định hướng Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Ngô Mây sẽ tập trung cải thiện khả năng dự báo, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Việc bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới để nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lãnh đạo, quản lý cũng sẽ được chú trọng. Bên cạnh đó, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm quy định nêu gương và chuẩn mực đạo đức cách mạng, là yếu tố then chốt. Đảng bộ xã tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chú trọng kết nạp đảng viên mới và rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách.

* Đồng chí NGUYỄN VĂN LÊ, Chủ tịch UBND xã Ngô Mây: Đột phá từ chuyển đổi số, khai thác tiềm năng kinh tế đa ngành Xã Ngô Mây tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để phát triển kinh tế. Chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tập trung khai thác tiềm năng đất đai, giao thông để tạo đột phá trong thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến; đồng thời nâng cao chất lượng nông thôn mới. Địa phương cũng ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân, quản lý tài chính hiệu quả, tăng thu ngân sách và huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển.