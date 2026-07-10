Các địa phương cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

(GLO)- Sáng 10-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã: Phú Túc, Ia Rsai, Uar và Ia Dreh. Tại đây, đồng chí đề nghị các địa phương cần phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tham gia buổi làm việc tại xã Phú Túc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong điều hành, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, chuyển đổi số và an sinh xã hội.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện đúng quy định, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các địa phương cũng đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, buôn và kiện toàn các chi bộ trực thuộc theo quy định.

Đến ngày 30-6, xã Ia Dreh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 20,32% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 79% dự toán tỉnh giao và 71,98% dự toán HĐND xã giao; thu ngân sách địa phương đạt 98% dự toán tỉnh giao và HĐND xã giao. Địa phương đã bàn giao mặt bằng dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại buôn Blăk cho chủ đầu tư triển khai xây dựng khu tái định cư. Trong 6 tháng đầu năm, toàn đảng bộ đã kết nạp 11 đảng viên, đạt 61,11% kế hoạch.

Quang cảnh tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Tại xã Phú Túc, tốc độ tăng giá trị sản phẩm ước đạt 7,45%; thu ngân sách nhà nước đạt 110,6% dự toán tỉnh giao và 100,4% dự toán HĐND xã giao. Địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển; công tác thu hút đầu tư được quan tâm đẩy mạnh, đến nay có 2 dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tại xã Uar, tốc độ tăng giá trị sản phẩm ước thực hiện 8,47%, đạt 100,23% so với nghị quyết. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 3.453 triệu đồng, đạt 56,83% nghị quyết, trong đó thu tiền sử dụng đất 2.255 triệu đồng. Địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển; hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết khu tái định cư vùng thiên tai buôn Nu, công tác vận động di dời đạt 35,42%.

Đối với xã Ia Rsai, địa phương đã thu hút 5 dự án chăn nuôi tập trung với tổng diện tích 102,57 ha, tổng vốn đăng ký 922 tỷ đồng. Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Sông Ba đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu tái định cư, chi trả bồi thường hơn 11,36 tỷ đồng; kiểm đếm tài sản của 10 hộ dân và tổ chức bốc thăm 21 lô đất tái định cư đợt 1. Toàn xã duy trì, nhân rộng 67 mô hình “Dân vận khéo”, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng bộ xã đã kết nạp 13 đảng viên mới, đạt 68,42% kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Túc Hồ Văn Thảo tham gia ý kiến. Ảnh: P.D

Tại buổi làm việc, các địa phương đã đề xuất, kiến nghị với tỉnh và các sở, ngành liên quan một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Cụ thể, các địa phương đề nghị ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số, an toàn thông tin và an ninh mạng; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xem xét quy định mức phụ cấp, hỗ trợ đối với các chức danh kiêm nhiệm ở thôn, buôn phù hợp với quy mô và khối lượng công việc sau sáp nhập.

Bên cạnh đó, các địa phương kiến nghị tỉnh sớm bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng cầu Ia Rsai (xã Ia Rsai); ưu tiên đầu tư tuyến đường liên xã Ia Rsai - Uar, đoạn từ quốc lộ 25 (khu vực xã Chư Gu cũ) đến đường Trường Sơn Đông (khu vực xã Chư Drăng cũ); đồng thời xem xét đầu tư sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước trên tuyến Trường Sơn Đông đoạn đi qua địa phận xã Ia Dreh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, chủ động của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ chính trị thời gian qua.

Nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn; chủ động khắc phục khó khăn, tìm giải pháp hiệu quả để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức cần không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, nắm vững phương thức lãnh đạo của Đảng và thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà của Thường trực Tỉnh ủy cho Đảng ủy xã Phú Túc. Ảnh: P.D

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận quan trọng của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp, phân tích rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2026.