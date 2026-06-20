Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với 6 xã, phường phía Tây

(GLO)- Ngày 19-6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy phường Ayun Pa và các xã Ia Sao, Ia Rbol, Ia Pa, Ia Tul, Pờ Tó nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với các xã, phường. Ảnh: Tơ Ni

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy: Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đã ổn định bộ máy, duy trì hoạt động hiệu quả. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Tuy nhiên, các địa phương cũng phản ánh một số khó khăn như: thiếu biên chế chuyên môn, áp lực công việc tăng cao sau sắp xếp đơn vị hành chính, vướng mắc trong chuyển đổi số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác giải phóng mặt bằng.

Các xã, phường kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng số; trọng tâm là mở rộng Cụm công nghiệp Ia Sao, sớm triển khai cầu Mơ Năng 2, hồ thủy lợi Pờ Tó và mở rộng tỉnh lộ 662 cũ.

Đại diện các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp và ghi nhận các kiến nghị để tham mưu phương án giải quyết.

Quang cảnh buổi làm việc với các xã, phường phía Tây tỉnh. Ảnh: Nguyễn Sang

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương sau khi tinh gọn bộ máy. Đồng chí đề nghị các cấp ủy tập trung phát huy lợi thế kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực lãnh đạo từ cơ sở.

Tỉnh ủy sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ cho các vị trí còn thiếu. Đặc biệt, khi sắp xếp lại các thôn, làng, tổ dân phố, các địa phương phải chú trọng đến phong tục tập quán và nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đồng thời, giao các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giải quyết các kiến nghị của địa phương; từng bước đưa các nội dung phù hợp vào kế hoạch đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.