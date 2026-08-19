Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thăm, chúc mừng Công an tỉnh nhân ngày truyền thống

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), sáng 19-8, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Tại buổi thăm, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Lương Văn Danh đã gửi lời chúc mừng đến Đảng ủy, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.



Ông Lương Văn Danh khẳng định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đơn vị luôn xác định công tác tuyên truyền về quốc phòng - an ninh, hoạt động của lực lượng công an là một trong những nội dung quan trọng.

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Lương Văn Danh trao đổi với đại diện Công an tỉnh về công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền trong thời gian qua. Ảnh: H.V

Qua các ấn phẩm báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và các nền tảng truyền thông số, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thường xuyên phản ánh kịp thời hoạt động của lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở; những kết quả trong đấu tranh phòng - chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng - chống ma túy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đặc biệt, đơn vị chú trọng tuyên truyền nhiều đợt cao điểm, kế hoạch quan trọng của Công an tỉnh, như: cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.



Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cũng triển khai nhiều tuyến bài tuyên truyền về tổng rà soát, kiểm tra cư trú; kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và các cơ sở có biểu hiện “biến tướng, lách luật, núp bóng” để hoạt động vi phạm pháp luật.

Đồng thời, đấu tranh phòng - chống tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản; phòng - chống ma túy; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên; tổng rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh...

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Lương Văn Danh mong muốn, thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận cơ sở, kịp thời phản ánh những kết quả nổi bật, những mô hình, cách làm sáng tạo và gương cán bộ, chiến sĩ Công an tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, góp phần tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân.

Lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Ảnh: N.L

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua.

Các nội dung tuyên truyền của đơn vị đã góp phần phản ánh sinh động hoạt động của lực lượng công an, kịp thời thông tin về những kết quả trong công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự; đồng thời, lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên mong muốn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền; quan tâm phản ánh những kết quả, mô hình, cách làm hiệu quả từ cơ sở, nhất là trong phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và lực lượng công an tỉnh trong tình hình mới.