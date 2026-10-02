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HĐND xã Gào và các địa phương của TP. Đà Nẵng gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm

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(GLO)- Chiều 1-10, tại Nhà rông Plei Gào C, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác HĐND xã Trà Tập và xã Bến Giằng (TP. Đà Nẵng).

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hoạt động của HĐND; đồng thời giới thiệu những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế vườn, kinh tế trang trại; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác HĐND xã Trà Tập và xã Bến Giằng tham quan, khảo sát một số mô hình kinh tế tiêu biểu tại xã Gào như: mô hình trồng cà phê ghép đa thân và khu chế biến của Công ty TNHH MTV Trang Thịnh Gia Lai; mô hình trồng chuối ứng dụng công nghệ cao của Công ty CP Phát triển Cao nguyên Việt Nam; mô hình trang trại gà lấy trứng của Công ty TNHH MTV Hoàng Quang Phát.

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Đoàn công tác tham quan mô hình trang trại gà lấy trứng. Ảnh: M.C


Dịp này, các đại biểu cũng dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Gào. Hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa các địa phương.

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Đại biểu dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Gào. Ảnh: M.C
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