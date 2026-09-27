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Thời sự

Khơi thông dòng chảy tại khu vực cầu Chợ Dinh, chủ động phòng lũ

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BẢO LONG
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(GLO)- Sáng 27-9, gần 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân và cán bộ, công chức thuộc Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), cùng người dân khu phố 5 đã ra quân vớt rác, lục bình để khơi thông dòng chảy tại khu vực cầu Chợ Dinh.

Dự kiến, đợt này, các lực lượng thu gom, xử lý khoảng 10 tấn rác thải, lục bình, góp phần giảm nguy cơ ách tắc dòng chảy, ngập úng khi nước lũ dâng cao tại khu vực cầu Chợ Dinh.

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Gần 100 cán bộ, chiến sĩ và người dân phường Quy Nhơn Bắc đã ra quân thu gom rác, lục bình tại khu vực cầu Chợ Dinh. Ảnh: Bảo Long

Tại đây, rác thải sinh hoạt, cây cối và lục bình dồn thành từng mảng lớn, cản trở dòng chảy.

Trung tá Võ Hồng Quang - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Bắc cho biết lượng đất, cây cối và lục bình tồn đọng tại khu vực này rất lớn. Với sức người, việc thu gom chỉ có thể xử lý một phần. Do đó, cần huy động sà lan kết hợp máy xúc để nạo vét, thu gom triệt để nhằm hạn chế ách tắc dòng chảy.

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Cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng dầm mình dưới nước vớt lục bình và rác để khơi thông dòng chảy. Ảnh: Bảo Long

Theo ông Trần Ngọc Tuấn - người dân khu phố 5, mùa lũ năm trước, rác và lục bình dồn ứ tại khu vực này khiến nước thoát chậm, tràn lên đường và gây ngập tại nhà của một số hộ dân.

“Nếu năm nay không kịp thời nạo vét, thu gom sạch lượng rác, đất và lục bình tồn đọng, khi lũ về nguy cơ ách tắc dòng chảy, nước tràn vào khu dân cư sẽ rất cao” - ông Tuấn nói.

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Lục bình và rác thải được tập kết trên bờ, chờ vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Ảnh: Bảo Long

Đáng chú ý, một phần rác sinh hoạt bị vứt xuống sông Hà Thanh, sông Dinh, trôi dạt theo dòng nước và mắc lại tại các khu vực hẹp và ở những nơi có nhiều lục bình.

Vì vậy, bên cạnh xử lý các điểm nghẽn trước mùa mưa lũ, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không xả rác xuống sông, góp phần duy trì dòng chảy thông thoáng, hạn chế nguy cơ ngập lụt và bảo vệ môi trường.

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