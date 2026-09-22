Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tại phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Trưa 22-9, ông Lê Công Trình - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết: Địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng đã khắc phục tình trạng tắc nghẽn mương thoát nước và sạt lở đất tại khu vực dốc Mộng Cầm và đường Lê Công Miễn.

Trước đó, rạng sáng 22-9, đoạn mương thoát nước dọc dốc Mộng Cầm (thuộc khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam) xảy ra tình trạng tắc nghẽn do đất đá, cành cây vùi lấp, khiến nước mưa tràn qua mặt đường chảy xuống khu dân cư bên dưới.

Ghi nhận tại hiện trường, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường khoảng 30m. Một lượng lớn đất, đá phủ kín một phần mặt đường, khiến việc đi lại gặp khó khăn, các phương tiện ô tô không thể lưu thông. Đây là điểm sạt lở đầu tiên được ghi nhận trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam trong đợt mưa lớn này.

Đất đá trên núi theo nước mưa chảy xuống, lấp một đoạn trên đường Lê Công Miễn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) vào sáng 22-9. Ảnh: T.L

Theo người dân sống gần khu vực, sự cố sạt lở xảy ra bất ngờ. Nhiều người nghe tiếng động lớn rồi phát hiện đất đá từ phía núi tràn xuống đường.

Người dân cho biết: Khu vực này nằm gần khu dân cư và từng xảy ra sạt lở vào năm ngoái. Trong điều kiện mưa còn tiếp diễn, nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở khiến người dân lo lắng.

Lực lượng chức năng khơi thông mương thoát nước dọc dốc Mộng Cầm. Ảnh: ĐVCC

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Quy Nhơn Nam chỉ đạo Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp cùng Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn (Sở Xây dựng) và Công ty cổ phần Môi trường Bình Định, Công ty cổ phần công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tiến hành khắc phục, xử lý sự cố.

Lực lượng chức năng giăng dây và đặt biển cảnh báo khu vực sạt lở tại dốc Mộng Cầm. Ảnh: ĐVCC

“Hơn 30 cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị tiến hành khơi thông mương thoát nước dọc dốc Mộng Cầm, đồng thời giăng dây, đặt biển cảnh báo tại đoạn đường xảy ra sạt lở. Các lực lượng cũng tiến hành dọn dẹp đất đá trên đường Lê Công Miễn” - Phó Chủ tịch UBND phường Lê Công Trình cho biết.

Đến trưa cùng ngày, các đơn vị đã cơ bản khắc phục tình trạng tắc nghẽn dòng chảy và dọn dẹp đất đá trên đường Lê Công Miễn.