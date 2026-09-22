Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tại phường Quy Nhơn Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI NGUYỄN CHƠN

(GLO)- Trưa 22-9, ông Lê Công Trình - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết: Địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng đã khắc phục tình trạng tắc nghẽn mương thoát nước và sạt lở đất tại khu vực dốc Mộng Cầm và đường Lê Công Miễn.

Trước đó, rạng sáng 22-9, đoạn mương thoát nước dọc dốc Mộng Cầm (thuộc khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam) xảy ra tình trạng tắc nghẽn do đất đá, cành cây vùi lấp, khiến nước mưa tràn qua mặt đường chảy xuống khu dân cư bên dưới.

Ghi nhận tại hiện trường, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường khoảng 30m. Một lượng lớn đất, đá phủ kín một phần mặt đường, khiến việc đi lại gặp khó khăn, các phương tiện ô tô không thể lưu thông. Đây là điểm sạt lở đầu tiên được ghi nhận trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam trong đợt mưa lớn này.

cam-bien-canh-bao.jpg
Đất đá trên núi theo nước mưa chảy xuống, lấp một đoạn trên đường Lê Công Miễn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) vào sáng 22-9. Ảnh: T.L

Theo người dân sống gần khu vực, sự cố sạt lở xảy ra bất ngờ. Nhiều người nghe tiếng động lớn rồi phát hiện đất đá từ phía núi tràn xuống đường.

Người dân cho biết: Khu vực này nằm gần khu dân cư và từng xảy ra sạt lở vào năm ngoái. Trong điều kiện mưa còn tiếp diễn, nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở khiến người dân lo lắng.

khac-phuc-tinh-trang-sat-lo-doc-mong-cam-o-quy-nhon-nam.jpg
Lực lượng chức năng khơi thông mương thoát nước dọc dốc Mộng Cầm. Ảnh: ĐVCC

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Quy Nhơn Nam chỉ đạo Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp cùng Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn (Sở Xây dựng) và Công ty cổ phần Môi trường Bình Định, Công ty cổ phần công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tiến hành khắc phục, xử lý sự cố.

canh-bao-diem-sat-lo.jpg
Lực lượng chức năng giăng dây và đặt biển cảnh báo khu vực sạt lở tại dốc Mộng Cầm. Ảnh: ĐVCC

“Hơn 30 cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị tiến hành khơi thông mương thoát nước dọc dốc Mộng Cầm, đồng thời giăng dây, đặt biển cảnh báo tại đoạn đường xảy ra sạt lở. Các lực lượng cũng tiến hành dọn dẹp đất đá trên đường Lê Công Miễn” - Phó Chủ tịch UBND phường Lê Công Trình cho biết.

Đến trưa cùng ngày, các đơn vị đã cơ bản khắc phục tình trạng tắc nghẽn dòng chảy và dọn dẹp đất đá trên đường Lê Công Miễn.

Tình trạng sạt lở trên đường Lê Công Miễn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Clip: T.L
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026

Tin tức

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, ngày 19-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Báo Gia Lai trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tập trung tháo gỡ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

Tập trung tháo gỡ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

Thời sự

(GLO)- Từ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án đường Ngô Mây nối dài (phường Quy Nhơn Nam) đang được các đơn vị tập trung xử lý theo từng nhóm hồ sơ, từng trường hợp, nhằm sớm hoàn tất bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với một số địa phương bang Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với một số địa phương bang Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức

Thời sự

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại các nước châu Âu, ngày 18-9 (theo giờ địa phương), tại Cộng hòa Liên bang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với lãnh đạo một số địa phương thuộc bang Sachsen.

An Khê: Hộ kinh doanh Bin Bin bị phạt 100 triệu đồng và chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc thực phẩm

An Khê: Hộ kinh doanh Bin Bin bị phạt 100 triệu đồng và chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc thực phẩm

Thời sự

(GLO)- Ngày 17-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 3979/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin (địa chỉ 1041 Quang Trung, tổ 7, phường An Khê) do ông Nguyễn Văn Khanh làm chủ hộ kinh doanh. Đây là cơ sở bánh mì gây ngộ độc thực phẩm làm 254 người mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin

Thời sự

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều 17-9 (theo giờ địa phương), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Đoàn kiểm tra, giám sát 230 thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát ( đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Đoàn kiểm tra, giám sát 230 thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 17-9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn GEO của Đức

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn GEO của Đức

Thời sự

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến xúc tiến đầu tư tại Đức, sáng 16-9 (giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở TP. Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Tập đoàn GEO.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Hiệp

Thời sự

(GLO)- Chiều 16-9, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Hiệp nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

null