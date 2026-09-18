Huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Ngày 18-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã kiểm tra tình hình thi công Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 có chiều dài khoảng 35 km, điểm đầu tại xã Lơ Pang và điểm cuối tại phường Hội Phú; tổng mức đầu tư 9.169 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính, với tổng kinh phí hơn 1.800 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình thi công Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Về thi công, gói thầu xây lắp 01 có giá trị thực hiện ước đạt 80 tỷ đồng; nhà thầu đang triển khai các mũi thi công cọc khoan nhồi cầu, đường gom, cống thoát nước, đổ bê tông bệ đúc dầm… Gói thầu xây lắp 02 có giá trị thực hiện ước đạt hơn 400 tỷ đồng. Công ty cổ phần Lizen đang triển khai 13 mũi thi công; Công ty cổ phần 471 triển khai 6 mũi thi công.

Tại Dự án thành phần 3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường đôn đốc các nhà thầu, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công. Do khu vực phía Tây tỉnh vẫn còn mưa nhiều, các nhà thầu phải chủ động khắc phục, không để gián đoạn mạch thi công trên công trường.

Việc tổ chức thi công cần linh hoạt theo phương châm “3 ca, 4 kíp”; hạng mục nào có thể triển khai phải thực hiện ngay, những hạng mục chưa thể thi công cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai khi thời tiết thuận lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình thi công Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Đối với Dự án thành phần 2, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, Dự án có chiều dài khoảng 68,9 km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng. Hiện dự án mới giải phóng mặt bằng được khoảng 61%; các đơn vị thi công đang triển khai dựng lán trại phục vụ công tác thi công.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá tiến độ triển khai Dự án thành phần 2 của các nhà thầu chưa đạt yêu cầu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thực hiện đúng kế hoạch. Các nhà thầu phải khẩn trương huy động lực lượng, thiết bị, vật tư để tổ chức thi công theo đúng hợp đồng, không để chậm trễ thêm.

Trường hợp nhà thầu không thực hiện đúng cam kết, chủ đầu tư phải lập biên bản nhắc nhở, cảnh cáo, xử phạt; nếu không có chuyển biến sẽ xem xét phương án chấm dứt hợp đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Triển khai thi công đúng kế hoạch là yêu cầu cấp thiết nhằm đưa công trình trọng điểm về đích đúng hẹn, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Chủ đầu tư, đơn vị giám sát và các nhà thầu phải bám sát công trường hằng ngày, hằng giờ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ dự án.