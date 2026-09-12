Gia Lai xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc)

(GLO)- Hội thảo “Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai với Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam” diễn ra chiều 12-9 tại phường Quy Nhơn Đông nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư giữa Gia Lai với cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc).

Tham dự hội thảo về phía tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: H.P

Về phía các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp có các ông: Nguyễn Trắc Bá - Tổng thư ký Ủy Ban Công tác Đài Loan - VCCI; Lưu Thế Chung - Trưởng Đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam; Hồng Chí Hoa - Chủ tịch Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Việt Nam; Ban lãnh đạo Hiệp hội, các hội viên và cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam.

Các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp tham dự hội thảo. Ảnh: H.P

Tại hội thảo, lãnh đạo Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam, các hội viên và cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam đã theo dõi video clip với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến chiến lược, kiến tạo thành công”.

Video giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển, các lĩnh vực ưu tiên và cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Gia Lai. Đại diện Khu công nghiệp Becamex Bình Định cũng giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam. Ảnh: H.P

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, quan hệ đầu tư và thương mại giữa tỉnh Gia Lai với doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đã có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án có vốn đầu tư từ Đài Loan (Trung Quốc), với tổng vốn đăng ký trên 24,2 triệu USD; tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và chế biến.

Về thương mại, trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Gia Lai và thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đạt gần 39,8 triệu USD.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: H.P

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Gia Lai có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ lợi thế của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, có khả năng kết nối vùng nguyên liệu, các trung tâm sản xuất với hệ thống giao thông, logistics, cảng biển và thị trường xuất khẩu.

Tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến - chế tạo, du lịch và dịch vụ; đồng thời có nhiều dư địa để phát triển các khu, cụm công nghiệp, logistics và các chuỗi giá trị gắn với xuất khẩu.

Ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.P

Đối với các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc), tỉnh đặc biệt mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; chế biến nông - lâm - thủy sản; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; năng lượng sạch; logistics; hạ tầng khu, cụm công nghiệp; thương mại, dịch vụ và du lịch.

Tỉnh khuyến khích các dự án có khả năng hình thành chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) với doanh nghiệp trong tỉnh, giữa vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến, giữa sản xuất với logistics và xuất khẩu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng khẳng định, Gia Lai xác định doanh nghiệp và nhà đầu tư là đối tác quan trọng trong quá trình phát triển; thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh. Với tinh thần đó, tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp theo phương châm “định hướng, chỉ dẫn; kiến tạo; đồng hành”.

Ông Hồng Chí Hoa - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đài Loan nhận quà lưu niệm từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: H.P

Đại diện hội viên và cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam, ông Hồng Chí Hoa - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam - khẳng định, hội nghị xúc tiến đầu tư đã mở ra một cầu nối giao lưu tuyệt vời, giúp các đại biểu doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) trên khắp Việt Nam có thể trực tiếp nắm bắt các chính sách đầu tư mới nhất cùng những lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai.

Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) và chính quyền các cấp tại Việt Nam, đồng hành hỗ trợ hội viên mở rộng cơ hội kinh doanh và đầu tư hiệu quả, trong đó sẽ ưu tiên đầu tư vào tỉnh Gia Lai.