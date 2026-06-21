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Gia Lai thu hút 161 dự án đầu tư

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AN NHIÊN
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(GLO)- Theo báo cáo của Tổ Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai), từ ngày 11 đến 17-6, toàn tỉnh thu hút 14 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 13.658 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai đã thu hút 161 dự án đầu tư, đạt 94,71% kế hoạch năm 2026 (170 dự án), với tổng vốn đăng ký hơn 163.135 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng 163,93%, tổng vốn đăng ký tăng 245,94%.

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Công ty cổ phần đầu tư Cụm công nghiệp Ia Grai khởi công Cụm công nghiệp Ia Grai với tổng vốn hơn 226,9 tỷ đồng. Ảnh: Đ.V

Trong cơ cấu thu hút đầu tư, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 77 dự án, tổng vốn gần 139.630 tỷ đồng. Tiếp đến là nông - lâm nghiệp và thủy sản với 48 dự án, vốn đăng ký hơn 6.707 tỷ đồng. Ngoài ra, các lĩnh vực xây dựng - hạ tầng, thương mại - dịch vụ, du lịch, bất động sản và logistics cũng ghi nhận nhiều dự án mới.

Về phát triển doanh nghiệp, tuần qua, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 72 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 555 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 17-6, toàn tỉnh có 1.947 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 28.583 tỷ đồng.

Cùng thời gian này, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý 18 hồ sơ liên quan đến hoạt động đầu tư, gồm 15 hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 3 hồ sơ điều chỉnh, thủ tục khác.

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