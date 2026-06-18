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Khởi công Dự án Cụm công nghiệp Ia Grai

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TRẦN THÚY
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(GLO)- Sáng 18-6, tại xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Đầu tư Cụm công nghiệp Ia Grai tổ chức lễ động thổ, khởi công Dự án Cụm công nghiệp Ia Grai.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài tỉnh.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Huy Toàn

Với tổng mức đầu tư khoảng 226,9 tỷ đồng, dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 52 ha; được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; định hướng thu hút các ngành chế biến nông - lâm sản, cà phê, trái cây, dược liệu, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí phục vụ nông nghiệp, điện tử, may mặc và các ngành nghề thân thiện với môi trường.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Chủ đầu tư cam kết phát triển cụm công nghiệp theo hướng xanh, bền vững; từng bước đưa năng lượng mặt trời, điện gió vào sử dụng để đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện năng, hướng tới đạt các chứng chỉ xanh quốc tế và đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công Dự án Cụm công nghiệp Ia Grai. Ảnh: Huy Toàn

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công Dự án Cụm công nghiệp Ia Grai. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá: Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế về nguồn nguyên liệu nông nghiệp dồi dào của khu vực phía Tây Gia Lai, góp phần tạo việc làm, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành việc thanh lý vườn cao su, bàn giao mặt bằng sạch trước mùa mưa để bảo đảm tiến độ dự án.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, nhanh chóng lấp đầy cụm công nghiệp; phát triển cụm công nghiệp theo hướng giảm phát thải, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh phục vụ xuất khẩu; cần quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng địa phương nâng cao đời sống người dân trong khu vực.

Chủ đầu tư ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương. Ảnh: Huy Toàn

Chủ đầu tư ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương. Ảnh: Huy Toàn

Dịp này, chủ đầu tư đã ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược và thực hiện nghi thức động thổ, khởi công dự án.

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