Công ty Cà phê Ia Sao 2 đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

(GLO)- Ngày 15-8, Công ty Cà phê Ia Sao 2 (Tổng công ty Cà phê Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1986-2026) và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Tham dự có các ông: Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam; Đặng Hồng Tuấn - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam; Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Tổng công ty Cà phê Việt Nam; Phạm Văn Nghị - Thành viên phụ trách Hội đồng Thành viên, Tổng công ty Cà phê Việt Nam; Cao Thanh Thương - Giám đốc sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai; Huỳnh Kiên - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Tống Thới Mốc - Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrung cùng đông đảo nguyên cán bộ lãnh đạo, công nhân viên, người lao động công ty qua các thời kỳ…

Ông Nguyễn Ngô Hùng - Giám đốc Công ty Cà phê Ia Sao 2 phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: N.D

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, từ Nông trường Cà phê Ia Sao 2, nhiều thế hệ cán bộ quản lý, công nhân viên, người lao động không ngại khó khăn, gian khổ khai hoang, đưa cây cà phê phát triển bền vững trên vùng đất Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) hôm nay.

Hiện nay, Công ty Cà phê Ia Sao 2 đã giao khoán ổn định 464 ha cà phê kinh doanh cho người lao động sản xuất theo tiêu chuẩn RA, 4C, với năng suất bình quân đạt 19 tấn/ ha, nhiều lô đạt 30 tấn/ha, cá biệt có lô đạt 37 tấn/ha.

Công ty là một trong những đơn vị có năng suất cà phê bình quân cao nhất trong các đơn vị thành viên của Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: N.D

Doanh thu của công ty tăng dần qua từng năm; nếu năm 2016, doanh thu đạt 53,6 tỷ đồng, lợi nhuận 1,8 tỷ đồng thì đến năm 2025, đạt 313,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 18 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của hộ gia đình nhận khoán đạt 350 triệu đồng/hộ/năm, lương bình quân 14,6 triệu đồng/ người/tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Nghị - Thành viên phụ trách Hội đồng Thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã biểu dương, chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty Cà phê Ia Sao 2 đã không ngại khó khăn, gian khổ.

Từ năm 1986 đến nay, đơn vị đã biến vùng đất hoang hóa trở thành vùng cà phê xanh tốt, năng suất cao, đời sống người lao động ổn định, góp phần tích cực vào sự phát triển của Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Điều quý giá của Công ty Cà phê Ia Sao 2 là sự kiên trì. Có những giai đoạn vô cùng khó khăn khi cơ chế thay đổi, thị trường biến động giá cà phê xuống thấp, nguồn vốn hạn chế, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty đã đoàn kết xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh như hiện tại.

Lãnh đạo Tổng công ty Cà phê Việt Nam và lãnh đạo sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai trao cờ thi đua của Chính phủ cho cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Cà phê Ia Sao 2: Ảnh: N.D

Ông Phạm Văn Nghị mong muốn thời gian tới, Công ty Cà phê Ia Sao 2 tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về năng suất, chất lượng; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển vùng nguyên liệu cà phê xanh, bền vững; đào tạo đội ngũ kế cận tiếp tục khai phá vùng đất này phát triển mạnh hơn nữa, xứng đáng là lá cờ đầu của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam…

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Công ty Cà phê Ia Sao 2 vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ và cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.