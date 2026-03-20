Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Công ty Cà phê Ia Sao 1

Phấn đấu năm 2026 đạt lợi nhuận 17,7 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐINH YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Công ty Cà phê Ia Sao 1 vừa tổ chức hội nghị đại biểu người lao động nhằm đánh giá kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

2.jpg
Ban Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Công ty Cà phê Ia Sao 1 đạt doanh thu 164 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch Tổng Công ty giao và tăng 152% so với năm 2024; lợi nhuận đạt 17 tỷ đồng, bằng 340% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 1,596 tỷ đồng.

Hiện Công ty quản lý hơn 577 ha đất nông nghiệp, trong đó có trên 499 ha cà phê giao khoán, còn lại là diện tích giao thông nội đồng, trụ sở, sân phơi và nhà đội. Công ty có 398 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Nhờ đẩy mạnh đầu tư chăm sóc, thực hiện tái canh bằng giống mới, năng suất cà phê bình quân đạt 15,7 tấn quả tươi/ha, tổng sản lượng đạt 6.796 tấn.

1.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Cùng với phát triển sản xuất, Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động như BHXH, BHYT, BHTN; mức lương bình quân đạt 12,6 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, đơn vị chú trọng gắn sản xuất với bảo đảm an sinh xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Năm 2026, Công ty tiếp tục đẩy mạnh thâm canh, chăm sóc diện tích cà phê kinh doanh theo các tiêu chuẩn bền vững như RA, 4C; thực hiện trồng dặm, cải tạo, trẻ hóa vườn cây với tỷ lệ 5-7%/ha; tăng cường phòng trừ sâu bệnh, giữ vững năng suất, sản lượng. Công ty phấn đấu đạt lợi nhuận 17,7 tỷ đồng, tổng sản lượng cà phê quả tươi 6.753 tấn, năng suất bình quân 15,8 tấn/ha.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Xuân Bảy-Giám đốc Công ty Cà phê Ia Sao 1 nhấn mạnh: Năm 2026, Công ty quyết tâm nâng cao năng suất vườn cây, bảo đảm đời sống người lao động; đồng thời, tập trung xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đặc sản, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị cà phê bền vững của tỉnh Gia Lai.

Đánh giá bài viết

null