Gia Lai ban hành quy định về tách phần diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý thành dự án độc lập

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 95/2026/QĐ-UBND ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh.

Quy định mới gồm 6 điều, nêu rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích để tách thành dự án độc lập; giải quyết các trường hợp dự án không đáp ứng các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập; tổ chức thực hiện và điều khoản chuyển tiếp.

Quy định tách đất công thành dự án độc lập nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư. Ảnh minh họa: H.D

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và các cơ quan, tổ chức khác có quyền và nghĩa vụ liên quan; người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất và người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao quản lý quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Đất đai 2024.

Ngoài ra, quy định này cũng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định, đối với dự án thực hiện tại địa bàn phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, An Nhơn Đông, Bình Định, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan và xã Nhơn Châu, phần diện tích đất đủ điều kiện tách thành dự án độc lập tối thiểu là 500 m² và chiếm tối thiểu 10% tổng diện tích khu đất thực hiện dự án.

Đối với các xã, phường còn lại trên địa bàn tỉnh, phần diện tích đất công được xem xét tách thành dự án độc lập phải có diện tích tối thiểu từ 1.000 m² trở lên và chiếm tối thiểu 10% tổng diện tích thực hiện dự án.

Trường hợp phần diện tích đất không đáp ứng về quy mô hoặc tỷ lệ nhưng nằm ở vị trí có lợi thế thương mại đặc biệt thì cơ quan chủ trì thẩm định dự án báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quyết định số 95/2026/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 10-6-2026. Đồng nghĩa với Quyết định số 78/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định (trước sáp nhập) ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Định hết hiệu lực thi hành.