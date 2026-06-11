Thương mại điện tử xuyên biên giới mở lối cho doanh nghiệp xuất khẩu

(GLO)- Thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp Gia Lai đưa sản phẩm địa phương tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp cận các mô hình xuất khẩu hiện đại, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương, thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế hiện đại. Nếu trước đây, doanh nghiệp (DN) muốn xuất khẩu phải thông qua nhiều tầng nấc trung gian, phụ thuộc vào các nhà nhập khẩu hoặc hệ thống phân phối nước ngoài thì hiện nay, các nền tảng thương mại điện tử đã rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng toàn cầu.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các DN vừa và nhỏ của tỉnh, khi nguồn lực còn hạn chế nhưng lại sở hữu nhiều sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như cà phê, hồ tiêu, nông sản chế biến, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, gỗ nội - ngoại thất hay dệt may.

Các chuyên gia của Amazon Global Selling giới thiệu mô hình vận hành Amazon B2C cho doanh nghiệp tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bùi Nghĩa

Tại chương trình “Made in Gia Lai - Ready for the World” do Sở Công Thương phối hợp với Amazon Global Selling (kênh thương mại điện tử của Amazon tại Việt Nam) tổ chức vào tháng 5 vừa qua, các chuyên gia của Amazon Global Selling đã giới thiệu mô hình vận hành Amazon B2C, phân tích xu hướng tiêu dùng tại thị trường Mỹ và các thị trường lớn, đồng thời hướng dẫn DN đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia xuất khẩu trực tuyến. Nhiều DN trong tỉnh được tiếp cận chương trình tư vấn chiến lược chuyên sâu nhằm xây dựng lộ trình phát triển thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Bà Phạm Thị Trang Đài - chuyên gia cao cấp của Amazon Global Selling -nhận định: “Thương mại điện tử xuyên biên giới không đơn thuần là một kênh bán hàng mới mà là công cụ giúp DN chuyển đổi từ tư duy gia công sang xây dựng thương hiệu. Khi sản phẩm xuất hiện trực tiếp trên các sàn thương mại điện tử toàn cầu, DN có cơ hội quảng bá hình ảnh, kể câu chuyện thương hiệu và tạo dựng niềm tin với khách hàng quốc tế”.

Thực tế cho thấy, hoạt động xuất khẩu của tỉnh đang có nhiều tín hiệu tích cực. Toàn tỉnh hiện có hơn 300 DN tham gia xuất khẩu, sản phẩm đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 3,447 tỷ USD, tăng 14,7% so với năm 2024 và vượt gần 19% so với kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành Công Thương, quá trình hội nhập cũng đặt ra nhiều thách thức về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ, phát triển xanh, giảm phát thải carbon và năng lực quản trị chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới được xem là giải pháp giúp DN chủ động thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Bà Hồ Thị Hoài Thu - Giám đốc điều hành Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê) - cho biết: “Trước đây, phần lớn sản phẩm của DN được xuất khẩu thông qua các đối tác trung gian nên việc tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng nước ngoài còn hạn chế. Nhưng hiện nay, chúng tôi hiểu rõ hơn về cách thức xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng quốc tế trên các nền tảng số. Đây là cơ hội để DN nâng cao giá trị sản phẩm thay vì chỉ bán nguyên liệu hoặc gia công”.

Đồ gỗ nội - ngoại thất là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của tỉnh Gia Lai. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xây dựng Thiên Phát (phường Hoài Nhơn Nam). Ảnh: H.Y

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vinanutrifood Bình Định (xã Tây Sơn) - nhận định: “Thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ dành cho DN lớn mà còn phù hợp với các DN nhỏ và vừa. Các sản phẩm đặc sản địa phương có câu chuyện riêng, nguồn gốc rõ ràng và chất lượng tốt.

Nếu được hỗ trợ về kỹ năng bán hàng trực tuyến, xây dựng thương hiệu và logistics quốc tế, chúng tôi tin rằng sản phẩm ở tỉnh có thể tiếp cận nhiều khách hàng ở các thị trường lớn. Từ cà phê, hồ tiêu, trái cây chế biến đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ hay sản phẩm OCOP đều có khả năng tiếp cận người tiêu dùng quốc tế thông qua các nền tảng thương mại điện tử”.

Để hiện thực hóa mục tiêu tiếp cận thị trường quốc tế, việc xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu số đóng vai trò then chốt. Ngoài nỗ lực của DN, cần có sự đồng hành của cơ quan quản lý trong đào tạo nguồn nhân lực số, hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối với các nền tảng quốc tế, cung cấp thông tin thị trường và tư vấn tiêu chuẩn kỹ thuật.