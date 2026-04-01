Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tăng hơn 46%

HỒNG UYÊN
(GLO)- Chiều 31-3, tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban công tác cửa khẩu quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2026. Tính đến ngày 15-3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trên 46% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong quý I/2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững; mối quan hệ hợp tác giữa cửa khẩu Lệ Thanh và Oyadav thuộc tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tiếp tục được củng cố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Hà

Hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh diễn ra thông suốt, không xảy ra ùn tắc hàng hóa. Tính đến ngày 15-3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 64 triệu USD, tăng trên 46% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng hành khách xuất nhập cảnh đạt hơn 30 nghìn lượt. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 2,1 tỷ đồng. Công tác kiểm dịch, phòng - chống dịch bệnh được triển khai chặt chẽ.

Hiện tại, Khu kinh tế cửa khẩu có 37 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 643 tỷ đồng, trong đó có 29 dự án đã đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Như Trình - Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị. Ảnh: Mạnh Hà

Các lực lượng chức năng duy trì hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm thông quan hàng hóa 24/7; đồng thời, tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng - chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất đề ra một số nội dung trọng tâm trong quý II/2026. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xác định tiếp tục duy trì thông quan 24/7; đẩy nhanh quy hoạch, đầu tư hạ tầng; triển khai mô hình cửa khẩu số; nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát biên giới và công tác phòng - chống dịch bệnh.

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Để giúp các hộ và cá nhân kinh doanh hiểu rõ những thay đổi mang tính bước ngoặt của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5-3-2026 của Chính phủ, ngành thuế đang quyết liệt triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 348 mã số vùng trồng đã được cơ quan chức năng cấp với diện tích hơn 11.107 ha cây trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Cơ hội liên kết, quảng bá sản phẩm OCOP

(GLO)- Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 27 đến 29-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng.

Kết nối tiêu thụ dưa hấu

(GLO)- Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn tỉnh Gia Lai có gần 2.500 ha dưa hấu, năng suất bình quân đạt 35-40 tấn/ha. Trước Tết Nguyên đán, giá dưa dao động từ 4.000-6.000 đồng/kg.

