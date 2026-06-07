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Ngân hàng Nhà nước đề xuất đóng tài khoản không dùng trong hơn 3 năm

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VnExpress, SK&ĐS)

(GLO)- Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 52 về thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, đề xuất bổ sung quy định ngân hàng được đóng tài khoản không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên.

Theo cơ quan soạn thảo, hiện có nhiều tài khoản thanh toán hợp pháp nhưng khách hàng bỏ quên, không còn nhu cầu sử dụng và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Số khác là tài khoản nặc danh, mạo danh do tội phạm mở bằng giấy tờ cũ, giả.

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Ngân hàng Nhà nước đề xuất đóng tài khoản ngân hàng không dùng trong hơn 3 năm. Ảnh minh họa: SK&ĐS

Theo quy định hiện hành, tài khoản thanh toán bị đóng khi chủ tài khoản yêu cầu, đã chết, vi phạm các hành vi bị cấm... Đối với khách hàng tổ chức, việc này thực hiện khi họ chấm dứt hoạt động. Trường hợp không thỏa thuận được với chủ tài khoản thì chưa có cơ chế để xử lý.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung quy định ngân hàng được đóng tài khoản không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên, trừ trường hợp có thỏa thuận trước với khách hàng. Sau khi đóng tài khoản, ngân hàng theo dõi số dư còn lại để hoàn trả khi người thụ hưởng hợp pháp yêu cầu.

Mốc thời gian 3 năm trở lên được Ngân hàng Nhà nước lý giải trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới.

So với quy định hiện hành, dự thảo còn tập trung sửa đổi một số nội dung liên quan trực tiếp đến người sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, hoạt động thanh toán xuyên biên giới và điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế xử lý tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian dài; sửa đổi quy định về thanh toán quốc tế; đồng thời, cập nhật, hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, nhân sự và thủ tục hành chính đối với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán.

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