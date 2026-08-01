Doanh nghiệp nào có thể tiếp cận khoản vay xã hội 721 triệu USD?

(GLO)- Khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD mà HDBank vừa huy động từ ADB, Standard Chartered và nhiều định chế tài chính quốc tế đang mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Ngày 30-7, HDBank công bố hoàn tất khoản vay xã hội này. Đây được đánh giá là khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do 1 tổ chức của Việt Nam huy động thành công.

Đại diện các bên ký kết khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế 721 triệu USD. Ảnh: VGP/LT

Theo HDBank, khoản vay được xây dựng theo nguyên tắc khoản vay xã hội (Social Loan Principles) và Khung tài chính bền vững của ngân hàng. Ban đầu, quy mô huy động dự kiến khoảng 450 triệu USD, song nhờ sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quốc tế, tổng giá trị khoản vay đã được nâng lên 721 triệu USD, cao hơn khoảng 60% so với kế hoạch.

Nguồn vốn này sẽ được sử dụng để mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực tạo tác động xã hội tích cực, trong đó ưu tiên doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc có tỷ lệ nữ tham gia quản lý cao.

Theo các thông tin được công bố, mục tiêu của chương trình là góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho khu vực doanh nghiệp nhỏ, thúc đẩy tạo việc làm, tăng năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, khoản vay 721 triệu USD không đồng nghĩa mọi doanh nghiệp nhỏ đều được vay vốn. Nguồn vốn sẽ được HDBank triển khai thông qua các chương trình tín dụng hiện hành. Vì vậy, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của ngân hàng, đồng thời thuộc nhóm đối tượng ưu tiên theo Khung tài chính bền vững.

Bên cạnh năng lực tài chính và phương án sử dụng vốn khả thi, doanh nghiệp cũng phải đáp ứng các tiêu chí về quản trị rủi ro, khả năng trả nợ và các yêu cầu khác theo quy định của chương trình.

Theo giới chuyên môn, việc huy động thành công khoản vay xã hội quy mô lớn từ các tổ chức tài chính quốc tế không chỉ giúp tăng nguồn vốn trung và dài hạn cho hệ thống ngân hàng mà còn tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa - khu vực chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam - cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng.

Đặc biệt, việc ưu tiên doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển bền vững trong những năm tới.