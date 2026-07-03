Gia Lai phấn đấu hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, hiện đại, an toàn và bao trùm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu hướng đến là hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Cùng với đó, phấn đấu mọi người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là nhóm đối tượng ưu tiên được tiếp cận một cách bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính; góp phần bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Người dân thực hiện các hoạt động giao dịch vay vốn, gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch Thống Nhất I. Ảnh: S.C

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh đạt được một số chỉ tiêu cụ thể, gồm: tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng bình quân 17%/năm; tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân 10,8%/năm; ít nhất 4.150 lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đối với nền kinh tế đạt 40%.

Đối tượng áp dụng là tất cả người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, xã đảo; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ gia đình có thu nhập thấp; cá nhân thuộc hộ nghèo, cá nhân thuộc hộ cận nghèo, cá nhân thuộc hộ có mức sống trung bình, cá nhân có thu nhập thấp.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên; doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh (trong đó, chú trọng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh có chủ là thanh niên, phụ nữ, nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, xã đảo); các đối tượng yếu thế khác… cũng nằm trong nhóm đối tượng được ưu tiên.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh chỉ rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung cần triển khai thực hiện. Cụ thể, tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện trên cơ sở hoàn thiện khuôn khổ pháp lý.

Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính, kênh phân phối hiện đại nhằm hỗ trợ cho các đối tượng của kế hoạch được tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính một cách thuận tiện với chi phí hợp lý.

Đồng thời, phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, dễ sử dụng hướng đến các đối tượng của kế hoạch; xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ tài chính số thúc đẩy tài chính toàn diện.

Cùng với đó, triển khai Chương trình giáo dục tài chính quốc gia và Chương trình công dân số toàn tỉnh; đẩy mạnh bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính; thúc đẩy tài chính bền vững, tài chính khí hậu và tài chính toàn diện; tăng cường bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân…