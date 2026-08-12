Khởi công Cụm công nghiệp Mang Yang số 2, vốn đầu tư 400 tỷ đồng

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương; các đối tác của Hoàng Anh Gia Lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án. Ảnh: Vũ Thảo

Dự án có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng; quy mô diện tích đất 74,5 ha (đầu tư đồng bộ san nền, giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, điện, cây xanh…).

Cụm công nghiệp (CCN) hướng đến mục tiêu phát triển đa ngành nghề, định hướng mô hình CCN sinh thái, với các ngành nghề như: chế biến nông - lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí; may mặc; sản xuất trang phục; da giày; chế biến gỗ; sản xuất bao bì đóng gói; sản xuất phân bón hữu cơ, vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp; các ngành công nghệ cao…

Với vị trí địa lý nằm trên trục giao thông quốc lộ 19 kết nối với tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi cảng Quy Nhơn và cảng Phù Mỹ trong tương lai, dự án sẽ trở thành mắt xích chiến lược, giúp kết nối nguồn nông sản từ Việt Nam, Lào, Campuchia vươn ra thị trường quốc tế.

Khi đi vào hoạt động, CCN sẽ tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 4.500 lao động. Đặc biệt, trong định hướng phát triển dài hạn, Hoàng Anh Gia Lai cam kết vận hành CCN Mang Yang số 2 theo các chuẩn mực phát triển bền vững ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị); chú trọng kinh tế tuần hoàn, tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp, sử dụng năng lượng tái tạo, kiểm soát chất lượng xả thải; đồng thời, đào tạo nâng cao tay nghề, bảo đảm an toàn lao động và minh bạch trong quản trị.

Hoàng Anh Gia Lai ký biên bản ghi nhớ hợp tác với một số nhà đầu tư thứ cấp. Ảnh: Vũ Thảo

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các sở, ngành và xã Hra tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ các cam kết, tập trung xây dựng, hoàn thiện CCN, bảo đảm công tác quản trị, vận hành theo tiêu chuẩn phát triển bền vững ESG; tích cực chủ động thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, tạo hệ sinh thái sản xuất để sớm đưa CCN vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng với năng lực, trách nhiệm của nhà đầu tư, cùng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hra, dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Hra nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Tại lễ động thổ, Hoàng Anh Gia Lai đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với một số nhà đầu tư thứ cấp. Trong đó, Dự án nhà máy kéo sợi tơ tằm Hàm Rồng dự kiến đầu tư 80 tỷ đồng, công suất 550 tấn tơ/năm, tạo việc làm cho khoảng 550-600 lao động; Dự án nhà máy sản xuất bao bì và giấy carton Hoàng Tâm có vốn đầu tư dự kiến 140 tỷ đồng, công suất 15-20 triệu sản phẩm/năm, tạo việc làm ổn định cho 100-150 lao động địa phương.

Hoàng Anh Gia Lai trao số tiền an sinh xã hội 1 tỷ đồng cho xã Hra. Ảnh: Vũ Thảo

Cũng trong buổi lễ, Hoàng Anh Gia Lai đã trao số tiền an sinh xã hội 1 tỷ đồng cho xã Hra, với cam kết phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội.