Gia Lai: Các cụm công nghiệp đang hoạt động được lấp đầy khoảng 81% diện tích

(GLO)- Tính đến nay, các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang hoạt động đã được lấp đầy khoảng 81% diện tích.

Theo phương án phát triển CCN tích hợp trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Gia Lai có 99 CCN với tổng diện tích hơn 5.412 ha.

Riêng trong quý I/2026, tỉnh đã quyết định thành lập thêm 8 CCN với diện tích 586 ha và mở rộng 2 CCN với diện tích 56,5 ha.

Ảnh: Vũ Thảo

Lũy kế đến nay, Gia Lai đã có 70/99 CCN với tổng diện tích hơn 3.076 ha được quyết định thành lập; có 62/70 CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 với diện tích đất công nghiệp hơn 1.677 ha; 47/70 CCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất công nghiệp hơn 1.162 ha.

Hiện nay, các CCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút 487 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn 23.731 tỷ đồng, tổng diện tích 941,8 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN đã đi vào hoạt động 81%.

Đây không chỉ phản ánh hiệu quả khai thác hạ tầng mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về mở rộng quỹ đất, nâng cao chất lượng quy hoạch và hạ tầng để đón làn sóng đầu tư trong giai đoạn tới.