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Hơn 100 nữ doanh nhân tham gia Hội thảo “Quản trị danh tiếng - Góc nhìn từ Tài chính và Thuế”

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PHÚ HÒA

(GLO)- Sáng 12-6, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo “Quản trị danh tiếng - Góc nhìn từ Tài chính và Thuế”, thu hút hơn 100 nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh - nhấn mạnh, trong môi trường kinh doanh hiện nay, danh tiếng đang trở thành một trong những tài sản giá trị nhất của doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai Đồng Thị Ánh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai Đồng Thị Ánh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Dũng Nhân

Danh tiếng không chỉ được tạo dựng từ chất lượng sản phẩm hay thương hiệu mà còn đến từ sự minh bạch trong quản trị, tính lành mạnh về tài chính và việc tuân thủ pháp luật.

Thực tế cho thấy, nhiều rủi ro ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp bắt nguồn từ công tác quản trị nội bộ, đặc biệt là quản trị tài chính, quản trị rủi ro và thực hiện nghĩa vụ thuế. Một sai sót trong quản lý tài chính hoặc thiếu minh bạch trong thông tin có thể làm suy giảm niềm tin của khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Ngược lại, một nền tảng quản trị minh bạch và tuân thủ tốt các quy định pháp luật sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.

Hơn 100 nữ doanh nhân tham gia hội thảo. Ảnh: Dũng Nhân

Hơn 100 nữ doanh nhân tham gia hội thảo. Ảnh: Dũng Nhân

Tại hội thảo, các nữ doanh nhân đã được nghe chia sẻ từ 2 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và tư vấn thuế là bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD), Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam và bà Vũ Minh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dịch vụ Tư vấn Thuế của Deloitte Việt Nam.

Các chuyên gia tập trung phân tích những rủi ro về tài chính, thuế có thể tác động đến danh tiếng doanh nghiệp; đồng thời chia sẻ nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tính minh bạch, phòng ngừa rủi ro và thích ứng hiệu quả với các quy định pháp luật mới.

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Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam Hà Thu Thanh chia sẻ những rủi ro về tài chính và thuế có thể ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp. Ảnh: Dũng Nhân

Thông qua hội thảo, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ cộng đồng nữ doanh nhân nâng cao năng lực điều hành, xây dựng nền tảng quản trị hiện đại, phát triển bền vững và nâng cao vị thế trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.

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