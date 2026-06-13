Tập huấn công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

(GLO)- Ngày 12-6, tại phường Pleiku, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tại hội nghị, hơn 70 học viên đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, xã, phường, doanh nghiệp đã được nghe báo cáo viên trao đổi, hướng dẫn các nội dung thuộc 2 chuyên đề.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Sơn Ca

Trọng tâm là các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023; các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan; quy trình giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh thông qua các phương thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án.

Cùng với đó là các quy định mới về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; nhận diện các mô hình kinh doanh đa cấp hợp pháp; các hành vi vi phạm thường gặp; đồng thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định hiện hành.

Thông qua chương trình tập huấn, Ban Tổ chức mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Đồng thời, bảo đảm các hoạt động kinh doanh diễn ra đúng quy định pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.