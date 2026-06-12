Đẩy nhanh tiến độ, khởi công các dự án trọng điểm trong tháng 7-2026

(GLO)- Sáng 12-6, kiểm tra tiến độ 4 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 3.035 tỷ đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm các dự án đủ điều kiện khởi công trong tháng 7-2026.

Các dự án được kiểm tra gồm: Khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng Green Quy Nhơn, Khách sạn Quy Nhơn 2 (phường Quy Nhơn); Dự án Mở rộng nhà máy chế biến và sản xuất đồ gỗ (phường Quy Nhơn Tây); Khu đô thị mới Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông).

Đây đều là những dự án trọng điểm có vai trò quan trọng trong phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và công nghiệp của tỉnh.

Đoàn kiểm tra Dự án Khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng Green Quy Nhơn. Ảnh: X.Đ

Theo báo cáo của các chủ đầu tư và cơ quan chức năng, hầu hết dự án đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn liên quan đến công tác xác định giá đất, quy hoạch chi tiết và giải phóng mặt bằng.

Trong đó, Dự án Khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng Green Quy Nhơn tại số 43 Lê Thánh Tôn có tổng vốn đầu tư 404,7 tỷ đồng. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và được cho thuê đất từ tháng 6-2025.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành việc xác định giá đất để tính tiền thuê đất do gặp khó khăn trong quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (hàng đầu, bìa trái) nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ Dự án Khách sạn Quy Nhơn 2. Ảnh: X.Đ

Dự án Khách sạn Quy Nhơn 2 tại số 10 Nguyễn Huệ có tổng vốn đầu tư 140 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng theo yêu cầu của cơ quan chức năng và đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai các thủ tục tiếp theo.

Tương tự, Dự án Mở rộng nhà máy chế biến và sản xuất đồ gỗ của Công ty CP Công nghệ Gỗ Đại Thành tại phường Quy Nhơn Tây có diện tích 1,6 ha, với tổng vốn đầu tư 11 tỷ đồng.

Hiện dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang) nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ Dự án Mở rộng nhà máy chế biến và sản xuất đồ gỗ của Công ty CP Công nghệ Gỗ Đại Thành. Ảnh: X.Đ

Đáng chú ý, Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình có quy mô 28,1 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.480 tỷ đồng, chiếm hơn 80% tổng vốn đầu tư của các dự án được kiểm tra lần này.

Dự án hiện chưa thể phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do có sự thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch theo quy hoạch phân khu điều chỉnh; đồng thời gặp khó khăn trong việc bố trí tái định cư cho khoảng 350 hộ dân và 1 cơ sở tôn giáo nằm trong phạm vi dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá các dự án đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần huy động nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp và đô thị.

Tuy nhiên, các khó khăn, vướng mắc kéo dài trong thời gian qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai và hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn, xác định giá đất và tham mưu các thủ tục liên quan đối với Dự án Khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng Green Quy Nhơn trong tháng 6-2026.

UBND phường Quy Nhơn Tây tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai Dự án Mở rộng nhà máy chế biến và sản xuất đồ gỗ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang) nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình. Ảnh: X.Đ

Đối với Dự án Khách sạn Quy Nhơn 2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Quy Nhơn khẩn trương xem xét, hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng theo thẩm quyền để nhà đầu tư sớm triển khai các bước tiếp theo.

Riêng đối với Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình, đồng chí giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư rà soát toàn diện các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, tái định cư và chỉ tiêu sử dụng đất; đề xuất phương án xử lý phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc giải ngân, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, không để hồ sơ tồn đọng hoặc kéo dài qua nhiều khâu.

Các chủ đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và các điều kiện cần thiết để triển khai thi công ngay sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm những tồn tại, vướng mắc hiện nay, bảo đảm các dự án đủ điều kiện để khởi công trong tháng 7-2026.

Qua đó, sớm đưa hơn 3.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh.