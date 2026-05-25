Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm

(GLO)- Sáng 25-5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư, bảo đảm các dự án đủ điều kiện khởi công đúng kế hoạch trong tháng 6 và tháng 7-2026.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) kiểm tra dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ. Ảnh: X.Đ

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây).

Dự án do Công ty cổ phần Năng lượng Xanh ADG Bình Định đầu tư, với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng, quy mô hơn 10 ha. Hiện dự án còn gặp khó khăn về bàn giao mặt bằng sạch, hạ tầng điện, nước, giao thông kết nối và nguồn vật liệu đất đắp phục vụ thi công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương phối hợp tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào nhà máy, sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng để bảo đảm điều kiện khởi công dự án trong tháng 7-2026.

Kiểm tra Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân tại xã Hòa Hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, bảo đảm khởi công các phân khu chức năng chính trong tháng 7-2026.

Dự án do Công ty TNHH Onsen Hội Vân đầu tư, với tổng vốn gần 630 tỷ đồng, quy mô hơn 24 ha. Hiện dự án đã hoàn thành công tác san nền, kè chắn; hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 90%, cảnh quan cây xanh đạt khoảng 80%.

Đoàn kiểm tra tham quan mô hình Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân. Ảnh: X.Đ

Tại Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (phường Quy Nhơn Đông) do Công ty TNHH Phú Gia Riverside làm chủ đầu tư (tổng vốn gần 1.800 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng hiện đạt khoảng 42 ha, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt 80-95% khối lượng thi công.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm dự án đủ điều kiện khởi công đồng bộ trong tháng 6-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển đô thị, du lịch, môi trường và thu hút đầu tư của tỉnh.

Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư cần tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm triển khai các dự án đúng tiến độ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

