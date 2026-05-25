Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Sáng 25-5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư, bảo đảm các dự án đủ điều kiện khởi công đúng kế hoạch trong tháng 6 và tháng 7-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) kiểm tra dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ. Ảnh: X.Đ

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây).

Dự án do Công ty cổ phần Năng lượng Xanh ADG Bình Định đầu tư, với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng, quy mô hơn 10 ha. Hiện dự án còn gặp khó khăn về bàn giao mặt bằng sạch, hạ tầng điện, nước, giao thông kết nối và nguồn vật liệu đất đắp phục vụ thi công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương phối hợp tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào nhà máy, sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng để bảo đảm điều kiện khởi công dự án trong tháng 7-2026.

Kiểm tra Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân tại xã Hòa Hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, bảo đảm khởi công các phân khu chức năng chính trong tháng 7-2026.

Dự án do Công ty TNHH Onsen Hội Vân đầu tư, với tổng vốn gần 630 tỷ đồng, quy mô hơn 24 ha. Hiện dự án đã hoàn thành công tác san nền, kè chắn; hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 90%, cảnh quan cây xanh đạt khoảng 80%.

Đoàn kiểm tra tham quan mô hình Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân. Ảnh: X.Đ

Tại Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (phường Quy Nhơn Đông) do Công ty TNHH Phú Gia Riverside làm chủ đầu tư (tổng vốn gần 1.800 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng hiện đạt khoảng 42 ha, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt 80-95% khối lượng thi công.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm dự án đủ điều kiện khởi công đồng bộ trong tháng 6-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển đô thị, du lịch, môi trường và thu hút đầu tư của tỉnh.

Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư cần tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm triển khai các dự án đúng tiến độ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất

(GLO)- Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người. Chính sách mới đang tạo thêm nguồn lực quan trọng, giúp nông dân Gia Lai mạnh dạn cải tạo vườn cây, đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

BIDV Bình Định tự hào nửa thế kỷ tỏa sáng, vươn xa

(GLO)- Ngày 19-5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tròn 50 năm thành lập (1976-2026). Đây là dấu mốc quan trọng của Chi nhánh, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển nhanh và bền vững.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Hướng tới an ninh năng lượng chủ động, bền vững

(GLO)- Nhu cầu điện tăng nhanh và áp lực chuyển dịch xanh đặt ra yêu cầu cấp thiết về lưu trữ năng lượng, trong đó, thủy điện tích năng được kỳ vọng là “pin điện” quy mô lớn, giúp ổn định hệ thống và mở hướng phát triển bền vững cho tỉnh.

