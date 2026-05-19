Becamex Bình Định đồng hành cùng nhà đầu tư thứ cấp

PHẠM TIẾN SỸ
(GLO)- Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Becamex Bình Định là điển hình trong đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Đây cũng là doanh nghiệp hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp triển khai nhanh các dự án.

Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của Công ty CP Becamex Bình Định (Becamex Bình Định) là tư duy phát triển xanh và bền vững tại Khu công nghiệp (KCN) Becamex VSIP Bình Định (xã Canh Vinh).

Hiện có hơn 1.000 ha đất dành cho công nghiệp được chủ đầu tư chia thành nhiều phân khu khác nhau, kết nối bằng hệ thống giao thông thảm bê tông nhựa, có hệ thống điện, viễn thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh cảnh quan hoàn chỉnh.

Hạ tầng khu dân cư, thương mại và dịch vụ được xây dựng hoàn thiện, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu an cư và làm việc cho người dân, chuyên gia và công nhân tại các nhà máy. Ảnh: T.Sỹ
Hạ tầng khu dân cư, thương mại và dịch vụ được xây dựng hoàn thiện, hiện đại, phục vụ nhu cầu an cư và làm việc cho người dân, chuyên gia và công nhân tại các nhà máy. Ảnh: T.Sỹ

Đặc biệt, lực lượng đảm bảo an ninh và hệ thống phòng cháy chữa cháy luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, tạo tâm lý an tâm tuyệt đối cho doanh nghiệp (DN). Bên cạnh đó, hạ tầng khu dân cư, thương mại và dịch vụ rộng 374 ha cũng đã hình thành, với hệ thống tiện ích dịch vụ đi kèm phục vụ tốt nhu cầu an cư và làm việc cho người dân và các chuyên gia, công nhân, tạo hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ hoàn chỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế.

Nỗ lực của Becamex Bình Định không chỉ nằm ở những con số về diện tích hay cơ sở hạ tầng kỹ thuật hữu hình, mà còn thể hiện đậm nét qua việc chủ động phối hợp với UBND tỉnh tổ chức nhiều đợt xúc tiến đầu tư tại Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đài Loan… Đồng thời, chủ động mở rộng tìm kiếm khách hàng mới thông qua các đối tác thương mại, hiệp hội DN, công ty tư vấn trong và ngoài nước.

Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Becamex Bình Định Hà Thúc Duy Sang cho hay: “Chúng tôi chủ động kết nối và cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin liên quan đến KCN Becamex Bình Định, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư, ngành nghề lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư. Đồng thời, giúp nhà đầu tư hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư miễn phí và cam kết cung cấp mặt bằng, hạ tầng, dịch vụ tiện ích tốt nhất để DN có thể triển khai ngay các dự án”.

Ngoài các chính sách ưu đãi của Trung ương, của tỉnh khi đầu tư vào KCN Becamex VSIP Bình Định, DN này còn cam kết hỗ trợ miễn phí quy trình thủ tục cho nhà đầu tư; hỗ trợ các chương trình tuyển dụng lao động và nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho người lao động làm việc tại KCN.

Những tiềm năng, lợi thế và chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư đặc biệt cùng cách làm việc chuyên nghiệp đã hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, có 9 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 10 dự án sản xuất công nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 273 triệu USD tại KCN.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Becamex Bình Định triển khai 12 dự án trên diện tích khoảng 205 ha, với tổng vốn đầu tư 45.350 tỷ đồng tại KCN.

Đồng hành cùng nhà đầu tư

Cùng với việc “trải thảm đỏ” đón nhà đầu tư, Becamex Bình Định còn sát cánh cùng các nhà đầu tư thứ cấp trong suốt quá trình triển khai dự án. Nhiều DN trong KCN đã được hỗ trợ miễn phí thủ tục pháp lý, thụ hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập DN, thuế xuất nhập khẩu hàng hóa…

Quý I-2026, Becamex Bình Định hỗ trợ 2 nhà đầu tư thứ cấp là Công ty TNHH Nội thất Elite Star Việt Nam và Công ty TNHH WGR Industries tuyển dụng khoảng 450 lao động. Chính sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cao, có tính thực chất này đã củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư.

Hơn 500 ha đất tại KCN Becamex Bình Định đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhiều diện tích đã được DN thuê đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp. Ảnh: T.Sỹ
Hơn 500 ha đất tại KCN Becamex Bình Định đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhiều diện tích đã được DN thuê đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp. Ảnh: T.Sỹ

Sau khi thực hiện thành công giai đoạn 1 nhà máy chuyên sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao công suất 15 triệu m2 sản phẩm/năm tại KCN, Công ty TNHH KURZ Việt Nam quyết định đầu tư 830 tỷ đồng mở rộng diện tích, tăng công suất thêm 25 triệu m2 sản phẩm/năm.

Ông Waegner Thomas Fritz - Tổng Giám đốc Công ty TNHH KURZ Việt Nam - khẳng định: “Sự hỗ trợ tích cực, cách làm việc chuyên nghiệp của Becamex Bình Định là một trong những yếu tố then chốt giúp chúng tôi tối ưu hiệu suất đầu tư và tự tin phát triển bền vững tại đây”.

Quý II-2026, Becamex Bình Định tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thêm 30 ha, nâng tổng diện tích đất KCN đã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật lên 550 ha; đồng thời xây dựng chợ, cơ sở y tế, khu văn hóa, TDTT... trong khu đô thị, đảm bảo đầy đủ các dịch vụ tiện ích.

Cùng với đó là hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp sớm hoàn thành các dự án đã được tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư. Mặt khác tiếp tục kết nối, hỗ trợ các DN nước ngoài hiện thực hóa các dự án đã ký kết ghi nhớ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định - cho biết: Công ty sẽ chủ động phối hợp với tỉnh tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển và tích cực tham gia diễn đàn kinh tế do các hiệp hội DN châu Âu tổ chức, nhằm tiếp cận và mời gọi DN đến KCN đầu tư. Đồng thời, tiếp nhận và sàng lọc ngay từ đầu các dự án, đảm bảo công nghệ tiên tiến, hiện đại để hướng đến KCN xanh, KCN tuần hoàn, tiến tới mô hình KCN kết hợp đô thị thông minh.

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác trồng 5.000 ha cà phê

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

