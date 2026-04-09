Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh buổi làm việc tại Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (xã Canh Vinh). Ảnh: T.D

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Becamex Bình Định đã thông tin tổng quan về định hướng phát triển, mô hình tổ chức, chiến lược sản xuất và các dự án đang triển khai tại Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (xã Canh Vinh).

Theo đó, Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định có tổng diện tích 1.425 ha. Hiện tại, khu công nghiệp có 10 dự án của 9 nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký lũy kế 273 triệu USD ở các lĩnh vực: sản xuất phim và decal, sản xuất đồ gỗ, sản xuất phụ tùng ô tô, sản xuất cà phê đóng gói, sản xuất thực phẩm, sản xuất hàng may mặc.

Đại diện Công ty Cổ phần Becamex Bình Định thông tin tổng quan về Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: T.D

Công ty xác định phát triển Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định theo hướng xanh và bền vững. Công ty đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật xanh, hiện đại; vận hành công trình xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường theo quy định; chú trọng thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường…

Công ty đang từng bước nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và sử dụng nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên; gắn phát triển Khu công nghiệp với phát triển cộng đồng, góp phần thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định cùng nhau trao đổi về nhu cầu hợp tác trong các lĩnh vực: đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất.

Dịp này, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ đã đi khảo sát thực tế về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống nhà máy, khu xử lý nước thải và mô hình vận hành sản xuất, kinh doanh của Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.

Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) khảo sát thực tế tại Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: T.D

Buổi thăm và làm việc đã mở ra cơ hội gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu của Trường Đại học Quy Nhơn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là bước khởi đầu quan trọng để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp tại địa phương.