Gần 40 nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham gia Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 8-4, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng. Hội thảo có sự góp mặt của gần 40 đại biểu là các giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh đến từ 12 quốc gia trên thế giới.

Hội thảo diễn ra từ ngày 8 đến 11-4, do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp với Escole Centrale de Lyon - Đại học Lyon (Pháp), Trường Kỹ thuật Điện và Điện tử - Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) tổ chức.

Gần 40 đại biểu là giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu sinh tham gia Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng tại Gia Lai.

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia gần 30 báo cáo với nhiều chủ đề chuyên sâu gồm: Quang tử học nano và siêu bề mặt; Quang tử học tôpô và quang tử học phi Hermitian; Tinh thể quang tử và mạng quang học; Tương tác ánh sáng - vật chất và các hệ polariton.

Cùng với đó là báo cáo về Quang học lượng tử và quang học phi tuyến; Quang tử học tích hợp và quang tử học silicon; Quang tử học siêu nhanh và quang tử học terahertz; Linh kiện quang tử, laser và các vật liệu đột sinh; Quang tử học ứng dụng trong cảm biến, kỹ thuật hình ảnh và xử lý thông tin…

Đây đều là những lĩnh vực mũi nhọn, góp phần tạo nền tảng cho các công nghệ tiên tiến, đặc biệt trong các ứng dụng như truyền tải và xử lý thông tin, cảm biến và phát triển các hệ thống thiết bị thông minh.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, quang tử học và tương tác ánh sáng - vật chất đóng vai trò then chốt trong nhiều lĩnh vực tiên tiến như: công nghệ thông tin, viễn thông, y sinh, vật liệu mới và công nghệ lượng tử.

Vì vậy, Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn khoa học quốc tế chất lượng cao để các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư trao đổi những tiến bộ nghiên cứu mới nhất; các xu hướng nghiên cứu mới nổi và triển vọng phát triển trong tương lai của lĩnh vực quang tử học và tương tác ánh sáng - vật chất.

Đồng thời, hướng tới việc thúc đẩy giao lưu khoa học và hợp tác nghiên cứu giữa các quốc gia ASEAN với các đối tác quốc tế; tăng cường và mở rộng mạng lưới nghiên cứu trong khu vực châu Á và trên thế giới; góp phần định hướng phát triển lĩnh vực quang tử học tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới.