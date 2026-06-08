ChatGPT sắp được “đập đi xây lại”: Từ chatbot thành siêu ứng dụng AI

(GLO)- Theo thông tin từ Financial Times, trong vài tuần tới OpenAI sẽ triển khai hàng loạt bản cập nhật trên cả nền tảng web và ứng dụng di động, nhằm biến ChatGPT từ một chatbot hỏi - đáp thông thường thành một “siêu ứng dụng” tích hợp nhiều công cụ AI mạnh mẽ hơn.

Điểm nhấn của đợt nâng cấp này là việc tích hợp sâu công cụ lập trình Codex cùng công nghệ AI tác nhân (AI agent).

Nếu trước đây ChatGPT chủ yếu hỗ trợ người dùng trả lời câu hỏi, tìm kiếm thông tin hoặc sáng tạo nội dung, thì trong tương lai hệ thống sẽ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn, thay mặt người dùng xử lý công việc và hỗ trợ lập trình ở mức độ cao.

OpenAI đang chuẩn bị tung ra chuỗi cập nhật lớn trên cả web và di động nhằm tái định vị ChatGPT thành một hệ sinh thái siêu ứng dụng. Ảnh: Reuters/TTO

Sự thay đổi này phản ánh bước chuyển chiến lược của OpenAI trong bối cảnh cuộc cạnh tranh trên thị trường trí tuệ nhân tạo ngày càng gay gắt. Công ty hiện không chỉ tập trung vào các đột phá công nghệ mà còn chú trọng hơn đến hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi.

Theo đánh giá của ban lãnh đạo OpenAI, tương lai của AI không còn nằm ở các chatbot đơn thuần mà ở những công cụ có thể thực hiện công việc thay con người, đặc biệt là các hệ thống AI tác nhân và nền tảng hỗ trợ lập trình.

ChatGPT sẽ trở thành siêu ứng dụng AI. Ảnh: Bloomberg/Znews

Dù ChatGPT đã thu hút gần 1 tỷ người dùng kể từ khi ra mắt, phần lớn trong số đó sử dụng phiên bản miễn phí. Trong khi đó, nhóm khách hàng doanh nghiệp tuy chỉ khoảng 2 triệu người dùng nhưng lại đóng góp tới 40% doanh thu của OpenAI và tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng lên 50% vào cuối năm nay.

Một trong những động lực quan trọng cho chiến lược mới là Codex - công cụ AI hỗ trợ lập trình của OpenAI. Kể từ khi phiên bản ứng dụng máy tính để bàn có giao diện đồ họa được giới thiệu vào tháng 2 vừa qua, số người dùng hoạt động hằng tuần của Codex đã tăng gấp sáu lần, vượt mốc 5 triệu người.

Đáng chú ý, phần lớn người dùng Codex là khách hàng trả phí, mang lại nguồn doanh thu hấp dẫn cho công ty.

Theo giới quan sát, cuộc “đập đi xây lại” ChatGPT không chỉ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho tham vọng tăng trưởng mạnh mẽ của OpenAI trong thời gian tới.

Nếu thành công, ChatGPT có thể chuyển mình từ một chatbot nổi tiếng thành nền tảng AI đa năng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái sản phẩm của OpenAI.