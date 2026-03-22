OpenAI chuẩn bị ra mắt “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn

(GLO)- OpenAI đang lên kế hoạch hợp nhất ChatGPT, nền tảng lập trình Codex và trình duyệt của mình thành “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn. Điều này nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, tập trung nguồn lực để cạnh tranh với các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Theo phát ngôn viên của OpenAI, Chủ tịch Công ty Greg Brockman sẽ tạm thời giám sát việc cải tiến sản phẩm và những thay đổi tổ chức liên quan; Giám đốc Ứng dụng Fidji Simo sẽ dẫn dắt đội ngũ bán hàng khi công ty chuẩn bị đưa ứng dụng mới ra thị trường.

Ảnh: VOV

Trong thông báo nội bộ, bà Fidji Simo cho biết, việc phát triển nhiều sản phẩm riêng biệt đã khiến OpenAI bị phân tán nguồn lực, làm chậm tiến độ và ảnh hưởng đến chất lượng. Vì vậy, Công ty quyết định tập trung vào 1 nền tảng duy nhất để tối ưu hóa hoạt động.

OpenAI kỳ vọng “siêu ứng dụng” này sẽ tích hợp các khả năng AI có thể hoạt động tự động, còn gọi là AI tác nhân: các hệ thống có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trên máy tính như viết phần mềm hoặc phân tích dữ liệu.

Đây được xem là hướng phát triển quan trọng trong cuộc cạnh tranh với đối thủ Anthropic - công ty đang đạt được nhiều thành công trong việc cung cấp công cụ AI cho doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới OpenAI sẽ tiếp tục bổ sung các tính năng mới cho Codex, mở rộng sang các tác vụ liên quan đến năng suất, trước khi tích hợp toàn bộ vào một nền tảng chung. Ứng dụng ChatGPT trên thiết bị di động dự kiến không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.