Zalo khẳng định vị thế công nghệ số tại Sao Khuê 2026

(GLO)- Tại lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, nền tảng Zalo tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực công nghệ số khi được vinh danh ở 2 hạng mục quan trọng.

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực phát triển các giải pháp phục vụ doanh nghiệp của Trung tâm Giải pháp cho Doanh nghiệp trên Zalo (Zalo Business Solutions - ZBS).

Zalo được vinh danh ở 2 hạng mục tại giải thưởng Sao Khuê 2026. Ảnh: Znews

Theo đó, ZBS được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 trong lĩnh vực Nền tảng dịch vụ và Công cụ phát triển, đồng thời lọt Top 10 Sao Khuê 2026 trong lĩnh vực Quản trị nghiệp vụ. Thành tích này đạt được sau quá trình đánh giá, thẩm định và bình chọn nghiêm ngặt của hội đồng giám khảo chương trình.

Giải thưởng Sao Khuê được xem là một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành công nghệ thông tin Việt Nam, được tổ chức thường niên từ năm 2003 nhằm tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ xuất sắc.

Năm 2026, chương trình nhận 313 đề cử thuộc 8 nhóm lĩnh vực, trong đó 126 đề cử được trao giải và chỉ 10 đề cử xuất sắc nhất được vinh danh trong Top 10.

Ông Nguyễn Công Chính, Chief Business Officer, Zalo - đại diện Zalo Business Solutions - nhận Giải thưởng Top 10 Sao Khuê 2026 lĩnh vực Quản trị nghiệp vụ. Ảnh: Znews

Ở hạng mục Nền tảng dịch vụ và Công cụ phát triển, ZBS được đánh giá cao nhờ vai trò là nền tảng dịch vụ (Platform-as-a-Service - PaaS) được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Hệ thống đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về quản lý an toàn thông tin, cung cấp bộ công cụ hỗ trợ từ quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng đến chăm sóc và tương tác với người dùng trên hệ sinh thái Zalo.

Hiện nền tảng này đang hỗ trợ hơn 150.000 doanh nghiệp thuộc nhiều quy mô và lĩnh vực khác nhau xây dựng kênh kết nối chính thức với khách hàng.

Trong khi đó, việc được xếp vào Top 10 Sao Khuê 2026 ở lĩnh vực Quản trị nghiệp vụ cho thấy những đóng góp của ZBS trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu quy trình quản lý và vận hành.

Các giải pháp của Zalo giúp doanh nghiệp tích hợp hoạt động quảng cáo, tư vấn, chăm sóc khách hàng và quản trị tương tác trên cùng một nền tảng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như trải nghiệm khách hàng.

Không chỉ là ứng dụng liên lạc phổ biến với hàng chục triệu người dùng, Zalo những năm gần đây còn mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực công nghệ phục vụ doanh nghiệp và chuyển đổi số.

Những giải thưởng vừa đạt được tiếp tục khẳng định năng lực phát triển công nghệ “Make in Vietnam” của đội ngũ kỹ sư Việt Nam, đồng thời cho thấy xu hướng ngày càng gia tăng của các nền tảng số nội địa trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số.